Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, hướng về đất liền nước ta

(VTC News) -

Sáng nay (27/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Như vậy, chỉ sau một ngày bão số 5 đi sang Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan, Biển Đông lại đón áp thấp nhiệt đới mới.

Theo nhận định của chuyên gia, áp thấp nhiệt đới có thể hướng về đất liền nước ta.

Lúc 10h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo đến 10h ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa, đổi hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nhận định về thời tiết Hà Nội những ngày đầu tháng 9, cơ quan khí tượng cho biết, ngày 1-2/9, dịp diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, khu vực này khả năng có mưa.

Cụ thể, trong ngày 1/9, lúc 7-13h, Hà Nội mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%, nhiệt độ 26-28°C. 13-19h, khu vực này mưa rào, xác suất mưa 50-55%, nhiệt độ 27-29°C. Từ 19h ngày 1/9 đến 7h ngày 2/9, Hà Nội mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%, nhiệt độ 24-26°C.

Ngày 2/9, lúc 7-13h, Hà Nội mưa rào và dông, xác suất mưa 50-55%, nhiệt độ 26-29°C. 13-19h, thời tiết Hà Nội thuận lợi hơn khi dự báo trời không mưa, xác suất mưa chỉ khoảng 30-40%, nhiệt độ 27-30°C. Từ 19h ngày 2/9 đến 7h ngày 3/9, khu vực này mưa rào và dông, xác suất mưa 50-60%, nhiệt độ 24-26°C.