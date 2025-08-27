+
++
Hà Nội sau mưa bão: Rác nổi lềnh bềnh khắp ngõ, người dân lo dịch bệnh
(VTC News) -
Sau bão số 5, Hà Nội đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, rác thải tràn lan khắp các con phố, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Trang Anh
Tin mới
Giá vàng thế giới tiếp đà tăng mạnh
09:46 27/08/2025
Reels
Bão số 5 'xé toạc' kè biển ở Thanh Hóa, bê tông nứt toác trơ lõi thép
09:44 27/08/2025
VTC NEWS TV
Biến lều y tế thành ‘bệnh viện thu nhỏ’, huy động 100% quân số cho A80
09:31 27/08/2025
Tin tức
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 28/8 và rạng sáng 29/8
09:27 27/08/2025
Cần biết
EVNNPC chủ động ứng phó, quyết liệt khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 5
09:24 27/08/2025
Tin nóng
Xe ô tô điện có thể chịu ngập nước được bao lâu?
09:17 27/08/2025
Tư vấn
Top 10 nữ cao thủ MMA vừa đẹp vừa giỏi võ khiến dân mạng mê mẩn
09:04 27/08/2025
Võ Thuật
Idesko - thiết kế văn phòng mở hiện đại, tiện nghi và linh hoạt
09:01 27/08/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Lịch thi đấu, kênh xem trực tiếp V.League 2025-2026 vòng 3
09:00 27/08/2025
Lịch bóng đá
COFIDEC: Vững vàng trước thách thức, tăng tốc về đích kế hoạch năm 2025
09:00 27/08/2025
Kinh tế
8 người chết và mất tích, gần 9.000 nhà tốc mái sau bão Kajiki
08:41 27/08/2025
Tin nóng
Những mẹo đơn giản giúp 'vạch mặt' thịt bò giả
08:30 27/08/2025
Tư vấn
Dự báo thời tiết Hà Nội trong ngày sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80
08:24 27/08/2025
Thời tiết
Đoàn Dự của 'Thiên long bát bộ': Vướng scandal tình ái, mặt biến dạng do thẩm mỹ
08:15 27/08/2025
Sao thế giới
Những sai lầm thường gặp khi thiết kế phòng ngủ
08:12 27/08/2025
Bất động sản
Vua Tiếng Việt cũng phải 'chào thua' trước câu đố này
08:09 27/08/2025
Hỏi - Đáp
Mẹo rán mỡ lợn trắng muốt, thơm lừng, để lâu không hỏng
08:00 27/08/2025
Gia đình
Hỗn loạn bãi xe tự phát giá 'cắt cổ' ở Hà Nội, người dân ngậm ngùi chịu đựng
08:00 27/08/2025
VTC NEWS TV
Cúng rằm tháng 7 năm 2025 vào ngày nào, giờ nào tốt nhất?
07:30 27/08/2025
Gia đình
Tối nay, sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
07:25 27/08/2025
Quốc khánh 2-9
Diễn viên 'Mùi cỏ cháy' sau 1 thập kỷ: Người là nam thần VTV, người rời showbiz
07:08 27/08/2025
Sao Việt
Đường chỉ đen trên lưng tôm chứa gì mà chuyên gia khuyên nên loại bỏ?
07:05 27/08/2025
Tư vấn
Trung Quốc dẫn đầu thế giới trong cuộc đua xây dựng siêu đô thị?
07:04 27/08/2025
Tư liệu
Lũ trên sông Thao, sông Mã sắp đạt đỉnh trên BĐ3 và dự báo thời tiết 10 ngày tới
07:03 27/08/2025
Thời tiết
Nhà nước không còn độc quyền sản xuất vàng miếng: Giá có hạ từ đỉnh cao lịch sử?
07:01 27/08/2025
Tài chính
Kỳ tuyển sinh đại học 2025: Hàng loạt chuyện lạ khó tin khiến thí sinh sốc nặng
07:00 27/08/2025
Tuyển sinh
Sinh viên 19 tuổi bị liệt do suốt ngày cúi gằm mặt xem điện thoại
07:00 27/08/2025
Giới trẻ
Xóa bỏ độc quyền vàng miếng: Người dân được mua vàng rẻ và dễ dàng hơn?
07:00 27/08/2025
VTC NEWS TV
Ông Trump đe dọa trừng phạt kinh tế với Nga và Ukraine
06:55 27/08/2025
Thời sự quốc tế
Những số điện thoại cần biết khi đi xem diễu binh A80
06:40 27/08/2025
Gia đình