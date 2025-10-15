Xác minh video nữ chủ tiệm spa tại Gia Lai bị chồng cũ đánh đập

(VTC News) -

Ngày 15/10, đại diện lãnh đạo UBND xã KBang (tỉnh Gia Lai) thông tin, lực lượng chức năng địa phương đang vào cuộc xác minh clip nữ chủ tiệm spa bị chồng cũ hành hung, đánh đập lan truyền trên mạng trong những ngày qua.

Nữ chủ tiệm spa được xác định là chị C.T.T. (SN 1990, trú xã Kbang), chị T. tố bị chồng cũ N.Đ.K. (SN 1988, trú cùng địa phương) hành hung, khiến tinh thần hoảng loạn, phải nhập viện điều trị.

"Hiện địa phương đã chỉ đạo Công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc chị C.T.T. bị chồng cũ hành hung. Nếu đúng như clip tố giác đăng tải trên mạng xã hội chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh", đại diện lãnh đạo UBND xã KBang thông tin.

Hình ảnh chị C.T.T bị chồng cũ đánh đập do camera ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, ngày 11/10, mạng xã hội lan truyền clip một phụ nữ, là chủ tiệm spa tại xã KBang cùng con trai bị chồng cũ đánh đập, hành hung. Clip nhanh chóng lan truyền, đồng thời thu hút sự quan tâm của dư luận, đa số bày tỏ sự bức xúc và lên án hành vi bạo lực của người đàn ông.

Theo người nhà nạn nhân, tối 10/10, khi chị T. đi dự sinh nhật con của chị gái mà không xin phép, K. đã nổi giận và lao vào đánh đập. Bị tấn công bất ngờ, chị T. chỉ biết ôm đầu chịu đòn. Do quá đau đớn và hoảng loạn, chị phải nhờ người chở đến bệnh viện cấp cứu.

" T. và K. kết hôn năm 2011, có một con trai 14 tuổi. Sau nhiều năm chịu đựng bạo hành, chị T. quyết định ly hôn vào năm 2024. Dù đã ly hôn gần 2 năm, nhưng do còn vướng tài sản chung nên K. vẫn ở cùng nhà. Anh ta thường xuyên thể hiện tính chiếm hữu, kiểm soát, yêu cầu chị T. đi đâu, gặp ai cũng phải xin phép", người thân chị T. cho hay.

Vụ việc đã được Công an xã Kbang báo cáo lên Công an tỉnh Gia Lai để xem xét, xử lý theo quy định.