Điều dưỡng bị hành hung khi cấp cứu bệnh nhân: Sở Y tế TP.HCM lên tiếng

(VTC News) -

Chiều 9/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết nhận được báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu liên quan vụ nữ điều dưỡng bị người đàn ông (người nhà bệnh nhân) hành hung trong lúc đang cấp cứu ca ngừng tim.

Theo báo cáo, tối 7/10, bệnh nhân N.T.S. (78 tuổi) nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng, biến chứng suy hô hấp, tăng huyết áp và tiểu đường type 2. Sau nhiều ngày điều trị tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở lúc 21h.

Người đàn ông hành hung nữ điều dương khi đang thực hiện cấp cứu cho bệnh nhân.

Ê-kíp trực do bác sĩ Nguyễn Văn Lê phụ trách cùng bốn điều dưỡng đã hồi sức tích cực suốt 20 phút nhưng tình trạng không cải thiện. Khi bác sĩ đang mời người nhà vào để giải thích, một nam thanh niên (chưa rõ danh tính - là người thân bệnh nhân) bất ngờ lớn tiếng quát mắng, dùng lời lẽ xúc phạm và liên tục tấn công điều dưỡng tên Thư khi cô đang thực hiện y lệnh.

Thời điểm này bảo vệ bệnh viện lập tức báo Công an phường Phước Thắng. Lực lượng chức năng có mặt lúc 22h06, khống chế người này và đưa ra khỏi khu điều trị. Nữ điều dưỡng sau đó bị hoảng loạn, choáng váng, phải nhập viện theo dõi tại khoa Ngoại tổng hợp.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Sở Y tế TP.HCM trực tiếp đến thăm hỏi, động viên điều dưỡng Thư. Hiện sức khỏe của nữ điều dưỡng tạm ổn định nhưng vẫn cần được theo dõi thêm.

Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh, điều dưỡng là lực lượng trực tiếp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân, xứng đáng được tôn trọng và pháp luật bảo vệ. Hành vi hành hung nhân viên y tế không chỉ gây tổn thương thể chất, tinh thần mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của đội ngũ thầy thuốc và chất lượng chăm sóc người bệnh.

“Sở Y tế TP.HCM kịch liệt lên án mọi hành vi bạo lực đối với nhân viên y tế, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định để răn đe và bảo đảm môi trường bệnh viện an toàn”, đại diện Sở nhấn mạnh.

Ngành y tế TP.HCM cũng kêu gọi người nhà bệnh nhân chia sẻ, cảm thông và đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ trong quá trình điều trị, đặc biệt là trong những tình huống khẩn cấp. Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Công an TP.HCM nhằm xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, để mỗi cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng yên tâm cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.