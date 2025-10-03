Nghệ An: Tạm giữ hình sự kẻ hành hung, bắt nhân viên xe buýt quỳ xin lỗi

(VTC News) -

Sáng 3/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1987, trú xã Tân Kỳ, Nghệ An) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nhân viên xe buýt bị ép quỳ, hành hung giữa đường (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, Công an xã Tân Kỳ nhận được thông tin của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực bến xe Tân Kỳ thuộc khối 2, xã Tân Kỳ, có một nhóm người đang xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Thông tin vụ việc trên được các trang mạng xã hội đăng tải, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan Công an đã nhanh chóng cử tổ công tác tiến hành xác minh, đồng thời triệu tập Nguyễn Văn Hòa và 2 nhân viên của xe buýt tuyến Tân Kỳ - Vinh (cũ) đến trụ sở làm việc.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoà tại cơ quan Công an

Qua xác minh, cơ quan Công an làm rõ, do có mâu thuẫn trong quá trình vận chuyển hàng hóa nên Nguyễn Văn Hòa dùng thắt lưng và dép đánh nhân viên xe buýt, rồi bắt quỳ xuống đường xin lỗi. Một nhân viên xe buýt khác vào can ngăn cũng bị Hòa đạp vào người.

Hiện, cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hòa về hành vi Gây rối trật tự công cộng để xử lý theo quy định của pháp luật.