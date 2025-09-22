2 thanh niên đuổi đánh người đàn ông đến ngất xỉu trên đường ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 22/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị 2 thanh niên đuổi đánh trên đường số 6, phường Tam Bình (TP.HCM).

Người đàn ông bị hai thanh niên hành hung ngất xỉu giữa đường. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo hình ảnh từ camera an ninh của nhà dân, người đàn ông trong lúc tháo chạy đã bị vấp ngã. Một thanh niên lao tới hành hung, trong khi người còn lại cầm gậy đe dọa. Khi nạn nhân vùng dậy bỏ chạy, cả hai tiếp tục tấn công đến khi người này ngất xỉu, gục xuống đường.

Đại diện cơ quan chức năng phường Tam Bình cho biết đã xác định được 2 thanh niên trong clip và mời về trụ sở công an làm việc.

Trước đó, Công an TP.HCM cũng từng xử lý vụ việc một nam thanh niên đánh cụ ông giữa đường.

Cụ thể, ngày 14/9, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh Nguyễn Lâm Minh Tuấn (39 tuổi) sau va chạm giao thông đã nhiều lần tấn công cụ ông 72 tuổi tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Đến ngày 15/9, Công an TP.HCM tạm giữ Tuấn để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.