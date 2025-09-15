Công an tạm giữ lái xe Volkswagen đánh ông lão giữa đường ở TP.HCM

Clip tài xế Volkswagen đánh người lan truyền trên mạng xã hội.
Ngày 15/9, Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Lâm Minh Tuấn (39 tuổi) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Theo điều tra, chiều 12/9, Tuấn lái ô tô đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) thì va chạm với xe máy do cụ ông (72 tuổi) điều khiển. Tuấn xuống xe, chửi bới rồi đánh tới tấp vào vùng đầu ông lão.
Sự việc diễn ra ngay giữa trung tâm TP.HCM và được nhiều người quay phim lại, đăng lên mạng xã hội. Cảnh sát vào cuộc điều tra, xác định Tuấn có dấu hiệu phạm tội Gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, như Báo Điện tử VTC News thông tin, ngày 14/9, mạng xã hội lan truyền clip dài 20 giây ghi một vụ hành hung tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM. Thanh niên vóc dáng cao lớn mặc áo thun xanh lái ô tô Volkswagen Teramont BKS 51L-136.25 có mâu thuẫn với người đàn ông lớn tuổi đi xe máy và xuống xe đánh người này.
Một số người đi đường cố gắng can ngăn; người đàn ông đi chung xe ô tô với nam thanh niên cũng yêu cầu anh ta lên xe để di chuyển.
Vụ việc gây ùn tắc giao thông tại khu vực ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bình Khiêm. Nhiều người dân tỏ thái độ bất bình khi chứng kiến. Họ cho rằng, dù mâu thuẫn thì nam thanh niên cũng không được phép đánh người khác, nhất là khi đối phương đã cao tuổi.
Video gây bức xúc, phẫn nộ trên không gian mạng.