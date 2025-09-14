Thanh niên lái xe Volkswagen đánh ông lão giữa trung tâm TP.HCM gây phẫn nộ

(VTC News) -

Clip nam thanh niên đánh ông lão giữa trung tâm TP.HCM lan truyền trên mạng.

Ngày 14/9, mạng xã hội lan truyền clip dài 20 giây ghi một vụ hành hung tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM. Thanh niên vóc dáng cao lớn mặc áo thun xanh lái ô tô Volkswagen Teramont BKS 51L-136.25 có mâu thuẫn với người đàn ông lớn tuổi đi xe máy và xuống xe đánh người này.

Thanh niên áo xanh liên tục đánh mạnh vào vùng mặt và đầu của người đàn ông lớn tuổi.

Thanh niên lái xe Volkswagen đánh người đàn ông lớn tuổi giữa trung tâm TP.HCM. (Ảnh cắt từ clip)

Một số người đi đường cố gắng can ngăn; người đàn ông đi chung xe ô tô với nam thanh niên cũng yêu cầu anh ta lên xe để di chuyển.

Vụ việc gây ùn tắc giao thông tại khu vực ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bình Khiêm. Nhiều người dân tỏ thái độ bất bình khi chứng kiến. Họ cho rằng, dù mâu thuẫn thì nam thanh niên cũng không được phép đánh người khác, nhất là khi đối phương đã cao tuổi.

Video gây bức xúc, phẫn nộ trên không gian mạng. Công an phường Sài Gòn cho biết, đã nắm thông tin vụ việc và đang phối hợp điều tra, truy xét người liên quan.