Nhóm 7 thiếu niên côn đồ mang gậy sắt ra đường đánh người, cướp xe

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế vừa phối hợp với Công an xã Quảng Điền và Công an phường Kim Trà (TP Huế) làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thiếu niên có hành vi cướp tài sản gồm: Lê Văn Khánh (SN 2008), Nguyễn Văn Đạt Thành (SN 2009), Nguyễn Văn Nhật Quang (SN 2011), Lê Tấn Đạt (SN 2009), Nguyễn Hữu Hiếu (SN 2005), Trương Minh Lực (SN 2008) và Lê Quang Hậu (SN 2008), cùng trú tại phường Kim Trà.

Cách đây không lâu, nhóm này rủ nhau ra khu vực xã Quảng Điền (TP Huế), mang theo cán bờ bằng ống sắt dài hơn 1 mét làm hung khí, dự định gặp ai thì đánh người đó.

Nhóm thiếu niên côn đồ được đưa về cơ quan công an để điều tra. (Ảnh: CACC)

Khi đến thôn Thủ Lễ Nam (xã Quảng Điền), nhìn thấy anh H. (SN 2004) đang đi xe máy, cả nhóm liền chặn đường, dùng ống sắt đánh anh và quật vào xe làm gãy biển số, vỡ đầu xe và lấy một đèn bi cầu pha gắn trên xe máy.

Khi nạn nhân van xin, Lê Văn Khánh đòi lục soát người để cướp của, nếu không có thì lấy xe. Nguyễn Văn Đạt Thành kiểm tra người và xe của anh H. Vì không tìm thấy tài sản gì nên Lê Văn Khánh đẩy xe nạn nhân đi, được 5 mét thì xe kẹt số.

Anh H. tri hô, liền bị nhóm côn đồ này lao vào đánh. Sau đó cả nhóm bỏ lại xe, rời khỏi hiện trường.

Gần đây, Công an phường Vỹ Dạ (TP Huế) cũng xử lý một vụ trộm cắp xe máy xảy ra tại phường Vỹ Dạ. Khoảng 18h20 ngày 8/9, anh H. (SN 2005, trú tại chung cư Aranya) đến Công an phường trình báo việc bị mất xe máy SH màu trắng khi gửi tại bãi giữ xe của chung cư.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vỹ Dạ khẩn trương triển khai lực lượng điều tra, truy xét. Đến khoảng 21h cùng ngày, họ xác định kẻ trộm là Nguyễn Văn Thưởng (SN 2004, trú xã Phú Lộc, TP Huế). Tang vật là chiếc xe SH được thu giữ.