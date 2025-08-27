Võ sĩ MMA ra đòn 'dương Đông kích Tây', đối thủ tưởng tránh được lại bị đấm gục

(VTC News) -

Dobbin bị Pereira đấm gục.

Trận đấu MMA (võ thuật tổng hợp) giữa Sheagh Dobbin và Jean Carlos Pereira thuộc sự kiện ONE Friday Fights 121 kết thúc bằng đòn knock-out ở hiệp 2. Người thắng trận là Jean Carlos Pereira - võ sĩ người Brazil với 2 cú đấm theo kiểu "dương Đông kích Tây" đánh lừa đối thủ.

Hiệp đấu đầu tiên giữa 2 võ sĩ diễn ra cân bằng. Sheagh Dobbin là người chủ động hơn. Võ sĩ người Ireland liên tục áp sát và ra đòn, tìm cách vật đối thủ xuống sàn đấu. Tuy nhiên, Jean Carlos Pereira phòng thủ tốt và không để đối thủ kiểm soát. Tay đấm người Brazil có vẻ không hề hấn gì sau loạt đấm liên tiếp của Sheagh Dobbin ở những giây cuối hiệp 1.

Jean Carlos Pereira (bên trái) thắng 6 trận liên tiếp.

Bước sang hiệp 2, Jean Carlos Pereira khiên đối thủ bất ngờ ngay ở pha ra đòn đầu tiên. Sau hơn nửa phút giữ khoảng cách và phòng thủ, võ sĩ 28 tuổi Brazil tung ra một cú đấm móc bằng tay trái nhắm vào đầu. Đòn đánh khá lộ và Sheagh Dobbin nhanh nhẹn né được.

Tuy nhiên, đó thực ra chỉ là đòn đánh giả của Jean Carlos Pereira với ý đồ "dương Đông kích Tây". Đòn đánh thực sự mà võ sĩ này dành cho đối thủ là cú đấm thẳng tay phải sau đó, đúng lúc Sheagh Dobbin tránh đòn về phía này.

Tay đấm người Ireland gần như giơ mặt ra hứng trọn vẹn cú đấm trực diện của đối phương. Sheagh Dobbin ngã ngửa ra sàn đấu, choáng váng và không phản hồi hiệu lệnh của trọng tài. Jean Carlos Pereira thắng knock-out kỹ thuật (TKO).

Đây là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của võ sĩ 28 tuổi. Trong đó, ở 4 trận đấu gần nhất, anh đều thắng knock-out hoặc khiến đối thủ phải xin thua ở hiệp 1 hoặc hiệp 2.