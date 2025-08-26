Vụ cô gái MMA hạ gục thanh niên xăm trổ: Cộng đồng mạng nhắc đến chi tiết lạ

(VTC News) -

Tối 26/8, cộng đồng mạng rôm rả bàn tán về video ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ phản kháng lại sau khi bị người đàn ông xăm trổ tấn công vô cớ trong hầm để xe.

Sau khi bị đánh vào mặt, cô gái vẫn giữ bình tĩnh và định rời đi. Nhưng người này tiếp tục khiêu khích dẫn đến việc cô gái ẩu đả. Sau đó, cô gái trẻ đã khống chế được người thanh niên.

Vụ xô xát giữa cô gái tập MMA và thanh niên xăm trổ xôn xao dư luận.

Trên mạng xã hội, một loạt tài khoản phát hiện ra chi tiết quan trọng. Tài khoản Diệp Hoàng bình luận: "Cuối cùng chú bảo vệ cũng không cứu được anh ấy mà là quả áo chống nắng của chị gái cứu".

Tài khoản Andy Lee viết: "May mà cô ấy không cởi chiếc áo chống nắng". Tài khoản Nguyễn Thành Lâm đùa vui: "Thôi thua người tập MMA thì không có gì phải ngại".

Thực tế, vụ việc nói trên xảy ra từ hồi tháng 5/2025 ở một phòng tập tại Hà Nội. Đây là phòng tập của chị gái người phụ nữ xuất hiện trong video.

Người đàn ông xăm trổ xúc phạm cô gái chỉ vì cô mặc trang phục bra thể thao. Cô gái đáp trả bằng lời nói thì bị tấn công. Sự việc xô xát, người đàn ông kia xin lỗi và cô gái dừng tay.

Sự việc chỉ được bàn tán khi một người em của Hoàng Hằng - cô gái trong video đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội. Hoàng Hằng là thành viên của một câu lạc bộ võ thuật, cô tập Jiu Jitsu và MMA (võ tổng hợp) suốt 4 năm qua. Việc tập luyện của cô diễn ra thường xuyên và mong muốn chỉ là rèn luyện sức khỏe.

Trái với cảm xúc từ cộng đồng mạng, Hoàng Hằng kêu gọi tất cả mọi người phải bình tĩnh và không để bản thân mất kiểm soát như mình. Cô cho rằng phụ nữ chỉ nên học võ để tự vệ chứ không phải để đánh nhau.