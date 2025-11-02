+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Vỡ hồ chứa nước cuốn trôi 3 người: Chủ tịch Lâm Đồng yêu cầu điều tra, làm rõ
(VTC News) -
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã đến xã Tuy Phong kiểm tra hiện trường vụ vỡ hồ chứa cuốn trôi 3 người và yêu cầu điều tra, làm rõ.
Đăng Khoa
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Lịch cúp điện hôm nay ngày 3/11/2025 tại Quảng Trị
20:10 02/11/2025
Cần biết
Vỡ hồ chứa nước cuốn trôi 3 người: Chủ tịch Lâm Đồng yêu cầu điều tra, làm rõ
20:10 02/11/2025
VTC NEWS TV
Lịch cúp điện hôm nay ngày 3/11/2025 tại Thành phố Huế
20:10 02/11/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 3/11/2025 tại Quảng Ngãi
20:09 02/11/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 3/11/2025 tại Đà Nẵng
20:06 02/11/2025
Cần biết
Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 9 mới nhất
20:01 02/11/2025
V.League
Mưa trắng trời, nước sông lên nhanh, Huế tái diễn cảnh ngập lụt
19:58 02/11/2025
Đời sống
Mỹ 'bật đèn xanh' chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine, Nga phản ứng thế nào?
19:57 02/11/2025
Thời sự quốc tế
Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với quốc lộ 20 và 28B
19:45 02/11/2025
Tin nóng
Hương Giang thần thái nhập cuộc Miss Universe, được Missosology khen ngợi
19:35 02/11/2025
Hoa hậu
Chở 4 cô gái đầu trần trên phố Hà Nội, nam thanh niên bị phạt 2,5 triệu đồng
19:25 02/11/2025
Tin nóng
Xót xa cảnh người cha thẫn thờ vì mất con khi vỡ đập chứa nước ở Lâm Đồng
19:00 02/11/2025
Đời sống
Bão Kalmaegi đang mạnh lên, nguy cơ miền Trung mưa lũ lịch sử
18:31 02/11/2025
VTC NEWS TV
Bão Kalmaegi cấp 9 sắp đi vào Biển Đông, dự báo tăng cấp nhanh
18:30 02/11/2025
Thời tiết
Ai trả tiền cho bữa nhậu của lãnh đạo Nvidia, Hyundai và Samsung?
18:24 02/11/2025
Thời sự quốc tế
Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 10
18:02 02/11/2025
Bóng đá Anh
'Đi học bán trú' tuổi 70: Hành trình tìm lại niềm vui của những người già cô đơn
18:00 02/11/2025
Tin tức
Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa 0-1 Thể Công, vòng 9 V.League 2025-2026
17:58 02/11/2025
V.League
Tượng 'Phúc Long Tụ Bảo' mạ vàng giá hơn nửa tỷ đồng tại Hội chợ Mùa Thu 2025
17:50 02/11/2025
Thị trường
Mưa lũ diễn biến phức tạp, TP Huế tiếp tục cho học sinh nghỉ học
17:47 02/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Sạt lở vùi lấp 6 căn nhà, công an giải cứu người đàn ông trong đống bùn lầy
17:47 02/11/2025
Tin nóng
Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth
17:29 02/11/2025
Chính trị
Huế lại mưa trắng trời, cảnh báo nguy cơ 'lũ chồng lũ'
17:20 02/11/2025
Tin nóng
Ngân 98 vướng lao lý, lộ thêm bí mật căn penthouse 80 tỷ đồng
17:06 02/11/2025
VTC NEWS TV
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm người dân vùng lũ ở Huế
16:50 02/11/2025
VTC NEWS TV
Điện Kremlin lên tiếng về cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump
16:31 02/11/2025
Thời sự quốc tế
Ca sĩ Siu Black: Tôi chưa được khỏe, vẫn rất mệt
16:29 02/11/2025
Sao Việt
Lũ trên sông ở Huế, Đà Nẵng đang lên, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng miền Bắc
16:27 02/11/2025
Thời tiết
Hồ chứa nước vỡ làm 1 người chết chưa được cấp phép
16:10 02/11/2025
Tin nóng
Biến động giá vàng: Nhà đầu tư Việt gồng lỗ hàng triệu đồng mỗi lượng
15:52 02/11/2025
VTC NEWS TV