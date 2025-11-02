Đóng

Vỡ hồ chứa nước cuốn trôi 3 người: Chủ tịch Lâm Đồng yêu cầu điều tra, làm rõ

(VTC News) -

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã đến xã Tuy Phong kiểm tra hiện trường vụ vỡ hồ chứa cuốn trôi 3 người và yêu cầu điều tra, làm rõ.

Đăng Khoa
