Virus lạ tấn công dàn sao đội tuyển Anh, Na Uy

(VTC News) -

Ngày 12/7, đội tuyển Anh sẽ chạm trán Na Uy ở vòng tứ kết World Cup 2026 trên sân Hard Rock (Miami, Mỹ). Tuy nhiên, chỉ ít ngày trước trận đấu, một số thành viên của cả hai đội đều phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe. Tờ The Sun cho biết cả đội tuyển Anh lẫn Na Uy đều có những trường hợp bị ốm với triệu chứng giống nhau, nghi do virus.

Bên phía tuyển Anh, tiền vệ trụ cột Declan Rice đã vắng mặt trong hai buổi tập liên tiếp vì nhiễm một loại virus lạ. Trước đó, cầu thủ này vốn gặp vấn đề ở gân kheo và vùng lưng, nên tình trạng sức khỏe càng trở nên đáng lo ngại.

Declan Rice buộc phải cách ly do nhiễm một loại virus lạ. (Ảnh: Reuters)

Ban huấn luyện "Tam sư" đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm ngăn dịch lây lan sang các thành viên khác. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã nhanh chóng quyết định cách ly Rice nhằm đảm bảo an toàn cho toàn đội và ngăn nguy cơ dịch bệnh lây lan trong nội bộ.

Trong bối cảnh tuyến giữa đóng vai trò quyết định đến lối chơi của toàn đội, sự vắng mặt của tiền vệ Arsenal được xem là tổn thất lớn đối với tham vọng vô địch World Cup của "Tam sư".

Dù đội ngũ y tế khẳng định tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, khả năng Rice kịp hồi phục để đối đầu với hàng tiền vệ giàu sức mạnh của Na Uy vẫn còn bỏ ngỏ.

Na Uy cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. HLV Stale Solbakken tiết lộ một số thành viên trong đội xuất hiện các triệu chứng như ho và khàn giọng. Trước đó, tiền đạo Jorgen Strand Larsen từng bỏ lỡ trận ra quân gặp Iraq hồi tháng trước, còn hậu vệ Marcus Holmgren Pedersen không thể góp mặt trong chiến thắng trước Brazil hôm 6/7 vì bị sốt.

Dù vậy, đội trưởng Martin Odegaard khẳng định tình hình không quá nghiêm trọng. Anh cho biết: "Tôi nghĩ khi phải thay đổi nhiệt độ, thường xuyên ra vào phòng điều hòa thì việc bị ốm là khá bình thường. Không có gì nghiêm trọng cả. Đúng là có vài người cảm thấy hơi mệt, nhưng nhìn chung đều không đáng ngại và mọi thứ sẽ ổn trước trận tứ kết".

Một số thành viên đội tuyển Na Uy xuất hiện các triệu chứng như ho và khàn giọng. (Ảnh: Reuters)

Bác sĩ đội tuyển Na Uy, Ola Sand, cũng trấn an người hâm mộ khi khẳng định toàn đội hiện đã "khỏe mạnh" và tình hình hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

HLV Solbakken cũng bác bỏ những thông tin cho rằng dịch bệnh đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội bóng. "Tôi nghĩ chuyện dịch bệnh đang bị thổi phồng. Người bị ốm trong gia đình Odegaard là chú của Martin, chứ không phải cậu ấy. Mọi thứ đều ổn. Tất cả cầu thủ đều khỏe mạnh, không có ai bị bệnh. Chỉ có một hoặc hai thành viên trong ban huấn luyện từng không khỏe. Còn lúc này, toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu", ông nói.