Kẻ lạ mặt cầm hung khí tiếp cận đội tuyển Anh

(VTC News) -

Trong buổi tập chiều 9/7 (theo giờ địa phương), đội tuyển Anh vừa phải đối mặt với tình huống không mấy dễ chịu. Theo tờ Telegraph, một kẻ lạ mặt cầm hung khí, có biểu hiện bị kích động xuất hiện ở nơi tập luyện của đội tuyển Anh.

Theo lịch trình, một số thành viên của đội tuyển Anh sẽ trả lời truyền thông trước buổi tập. Kẻ lạ mặt được nhắc đến có biểu hiện kích động, liên tục la hét và cầm theo vật cứng - được cho là cờ-lê. Đây có thể xem như một hung khí sử dụng để tấn công bất kì ai chứ không riêng gì các ngôi sao bóng đá của xứ sương mù.

Đội tuyển Anh đối mặt với nhiều tình huống kì lạ.

HLV Thomas Tuchel, trợ lý Anthony Barry và Bukayo Saka được chỉ định tham dự buổi trả lời báo chí ngay tập trung tâm tập luyện ở Kansas. Họ không gặp nguy hiểm nào, các nhân viên đã gọi cảnh sát để xử lý tình hình.

Kẻ lạ mặt nói trên đã cố gắng tẩu thoát sau khi nhận thấy tiềng còi xe cảnh sát nhưng bất thành. Cảnh sát Kansas City đã tạm giữ đối tượng. Người đàn ông này có dấu hiệu hoảng loạn về tinh thần, được đưa ra khỏi khu tập luyện của đội tuyển Anh rồi tước vũ khí.

Bất chấp việc đã lọt vào tứ kết, đội tuyển Anh vẫn thường xuyên phải đối mặt với những câu chuyện "hiếm có". Khi vừa đặt chân đến Mỹ, xe chở dụng cụ tập luyện và hành lý của đội tuyển Anh bị kẻ trộm "ghé thăm". Một số dụng cụ và quần áo tập luyện của các cầu thủ bị mất.

Đầu bếp riêng của đội tuyển Anh cũng gặp không ít rắc rối. Ngoài ra, một số buổi tập của Harry Kane và đồng đội bị hoãn vì vấn đề thời tiết.

Đội tuyển Anh gặp Na Uy lúc 4h00 ngày 12/7 (theo giờ Việt Nam).

Tiền đạo Bukayo Saka nói: "Chúng tôi tin tưởng và kiên định ngay từ đầu. Niềm tin ấy chủ yếu là vì những người thân yêu ở quê nhà, và việc họ chứng kiến ​​đội tuyển Anh vượt qua khó khăn và chiến thắng là điều rất quan trọng đối với tất cả chúng tôi".