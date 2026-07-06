(VTC News) -

Mexico 2 3 Anh Quinones 43' 36' Bellingham Jimenez 69' 38' Bellingham 60' Kane

Đội tuyển Anh giành chiến thắng 3-2 trước Mexico để vào vòng tứ kết World Cup 2026. Cú đúp của Jude Bellingham và bàn thắng của Harry Kane giúp đội tuyển Anh vượt qua trận đấu đầy sóng gió trong tình thế phải chơi thiếu người.

Bellingham ghi 2 bàn trong 2 phút. (Ảnh: Reuters)

Trong hiệp 1, Mexico giữ bóng nhiều hơn (63%) và ép sân trong phần lớn thời gian. Đội tuyển Anh không kiểm soát được trận đấu và lúng túng trong các pha chống bóng bổng. Tuy nhiên, đội bóng châu Âu lại giành lợi thế nhờ những khoảnh khắc ngôi sao.

Mexico nhập cuộc chủ động, luân chuyển bóng tốt và nhiều lần đưa Raul Jimenez vào khu vực nguy hiểm. Dù vậy, họ thiếu độ sắc ở nhịp cuối và gặp một Jordan Pickford chơi tập trung. Thủ môn tuyển Anh có những pha cứu thua quan trọng trước các cú dứt điểm của Jimenez, giữ cho đội nhà không bị dẫn trước trong giai đoạn chịu sức ép.

Sau khoảng thời gian phòng ngự, Anh trừng phạt Mexico bằng 2 pha lên bóng chất lượng. Phút 36, Bukayo Saka treo bóng chính xác để Jude Bellingham đánh đầu cận thành mở tỷ số. Ngay sau đó, tận dụng pha mất bóng của cầu thủ Mexico, Harry Kane kiến tạo cho Bellingham hoàn tất cú đúp trong vòng 2 phút.

Video: Bellingham nâng tỷ số lên 2-0

Mexico gây sức ép dồn dập sau khi nhận 2 bàn thua liên tiếp. Phút 43, Ezri Konsa phá bóng không tốt. Julian Quinones chớp thời cơ sút tung lưới đội tuyển Anh để rút ngắn tỷ số 1-2. Đội chủ nhà tiếp tục uy hiếp trong những phút cuối hiệp một nhưng hàng phòng ngự Anh chống đỡ thành công.

Đội hình Mexico vs Anh

Mexico: Raul Rangel (1), Jorge Sanchez (2), Cesar Montes (3), Johan Vasquez (5), Erik Lira (6), Luis Romo (7), Raul Jimenez (9), Julian Quinones (16), Gilberto Mora (19), Jesus Gallardo (23), Roberto Alvarado (25).

Anh: Jordan Pickford (1), Ezri Konsa (2), Nico O‘Reilly (3), Declan Rice (4), Marc Guehi (6), Bukayo Saka (7), Elliot Anderson (8), Harry Kane (9), Jude Bellingham (10), Anthony Gordon (18), Jarell Quansah (26).

Thông tin Mexico và Anh trước trận đấu

Mexico đang có hành trình hoàn hảo tại World Cup 2026. Đội chủ nhà thắng Nam Phi 2-0, Hàn Quốc 1-0, CH Séc 3-0 ở vòng bảng, sau đó vượt qua Ecuador 2-0 tại vòng 1/16.

Mexico đấu với Anh wor vòng 1/8 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Anh đứng đầu bảng L rồi thắng CHDC Congo 2-1 ở vòng 1/16. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel bị dẫn trước, trước khi Harry Kane ghi 2 bàn trong giai đoạn cuối trận.

Opta đánh giá Anh có 40,6% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Mexico là 31,5%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 27,9%.

Estadio Azteca là điểm tựa lớn của Mexico. Đội chủ nhà chưa từng thua một trận World Cup tại sân này, với 8 chiến thắng và 2 trận hòa.

Lịch sử đối đầu tại World Cup mới ghi nhận một lần Mexico gặp Anh. Ở vòng bảng World Cup 1966, Anh thắng 2-0 nhờ các bàn của Bobby Charlton và Roger Hunt.

Đội thắng ở trận đấu này gặp Na Uy ở tứ kết.