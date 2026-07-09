Michael Owen: 'Đội tuyển Anh đá thế này sẽ thảm bại trước Argentina'

(VTC News) -

Đội tuyển Anh giành chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Mexico bằng cú đúp bàn thắng của Jude Bellingham cùng pha lập công của Harry Kane. Họ nhận thẻ đỏ của Jarell Quansah và thực tế chỉ có thể kết thúc trận đấu với tỉ số 3-2.

Michael Owen đánh giá cao các đàn em, nhưng không lạc quan: "Đội tuyển Anh sẽ thua thảm hại trước Pháp, Tây Ban Nha, Argentina nếu họ cứ chơi như cách đã đối đầu với Mexico. Bạn không thể để đối thủ kiểm soát bóng quá lâu hoặc chơi cẩu thả trước những đội bóng chất lượng như vậy. Họ sẽ trừng phạt bạn nặng nề hơn nhiều so với Mexico, Cộng hòa Dân chủ Congo hay Panama".

Đội tuyển Anh thi đấu chưa chắc chắn.

Jude Bellingham ghi 2 bàn liên ở các phút 36 và 38 cho đội tuyển Anh trước khi Quinones lập công rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 khi hiệp 1 chuẩn bị kết thúc. Sang hiệp 2, Quansah nhận thẻ đỏ nhưng Anh lại có thêm bàn thắng của Kane. Raul Jimenez ghi bàn cho Mexico nhưng đội chủ nhà không thể gỡ hòa và chấp nhận trận thua.

Trong bài viết riêng của mình trên Daily Mail, Owen phân tích thêm: "Tôi thấy các nhà báo và cựu cầu thủ mô tả đó là màn trình diễn vĩ đại nhất của đội tuyển Anh. Nhưng không phải vậy. Tôi đã rất vui. Có thể gọi đó là một trong những đêm tuyệt vời nhất của nước Anh, nhưng có một sự khác biệt rất lớn. Đối với tôi, đó là sự nhầm lẫn giữa kịch tính và chất lượng.

Tất nhiên, màn trình diễn không phải là thiếu chất lượng. Jude Bellingham đã ghi hai bàn thắng rất đẹp và các đồng đội của anh ấy cũng góp phần vào đó. Có một số màn trình diễn và khoảnh khắc cá nhân ấn tượng. Nhưng xét về tổng thể, họ đã tự làm khó mình hơn mức cần thiết. Họ không kiểm soát được trận đấu".

Theo cựu tiền đạo của Man Utd, tuyển Mexico chơi tốt nhưng cầu thủ như Raul Jimenez không có chỗ ở tuyển Anh. Dẫu vậy, Jimenez và đồng đội - chủ yếu thi đấu trong nước gây ra quá nhiều khó khăn cho đội tuyển Anh. Trong hiệp 1, khi đội chủ nhà tấn công, đội tuyển Anh vất vả ngăn chặn đối phương. Mọi chuyện chỉ được cải thiện trong hiệp 2.

Michael Owen cho rằng đội tuyển Anh đang biết cách xây dựng niềm tin và tinh thần được sinh ra trong nghịch cảnh - điều mà nhiều thế hệ tuyển Anh trước đây không có. Đội tuyển Anh cần có trải nghiệm này để hướng tới chức vô địch World Cup.

Owen kết luận: "Trận tứ kết gặp Na Uy không phải là để chứng minh tuyển Anh có thể chống chịu sức ép mà để thể hiện rằng họ có thể chơi tốt. Nếu đội tuyển Anh có thể kết hợp sự kiên cường mà họ đã thể hiện trước Mexico với sự điềm tĩnh và dũng khí mà huấn luyện viên Tuchel đang cố gắng xây dựng thì cơ hội để tiến xa sẽ rõ ràng hơn".