Cầu thủ Anh không đá cũng bị thẻ vàng, ăn mừng vấp ngã chấn thương nặng

(VTC News) -

Sau chiến thắng 3-2 của đội tuyển Anh trước Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2026 ngày 6/7, tiền vệ Jordan Henderson đã gặp sự cố hy hữu. Anh đã bất ngờ đổ gục xuống sân sau khi trèo qua hàng rào quảng cáo trong lúc ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Jordan Henderson sau đó cần đến sự chăm sóc đặc biệt của đội ngũ y tế.

Sau trận đấu, các cầu thủ tiến về phía khán đài của cổ động viên Anh để cùng hát ca khúc "Wonderwall". Đây là truyền thống mà họ duy trì sau mỗi chiến thắng tại World Cup. Tuy nhiên, khi Henderson trèo qua biển quảng cáo để trở lại sân, anh bị ngã và đập mạnh cánh tay xuống đất.

Jordan Henderson ngã xuống sân sau trèo qua biển quảng cáo. (Ảnh: The Sun)

Các nhân viên y tế lập tức vào sân chăm sóc tiền vệ này trước khi đưa anh về phòng thay đồ bằng cáng. Những thông tin ban đầu cho biết Henderson gặp chấn thương ở cánh tay.

"Không ổn chút nào. Jordan bị ngã và chấn thương ở cổ tay. Có vẻ tình hình khá nghiêm trọng", huấn luyện viên Thomas Tuchel chia sẻ sau trận đấu.

Jude Bellingham, người đã lập cú đúp trong trận đấu với Mexico, cũng cập nhật tình hình của người đàn anh: "Anh ấy đang gặp chút rắc rối, nhưng đội ngũ y tế của chúng tôi đã kiểm soát được tình hình. Có lẽ tốt nhất là tôi không nên nói quá nhiều về việc này. Toàn đội sẽ luôn ở bên để ủng hộ anh ấy".

Ở vòng bảng, Henderson mới chỉ ra sân một lần, khi vào thay người trong hiệp hai trận gặp Panama. Anh không thi đấu trước Mexico, tuy nhiên vẫn phải nhận thẻ vàng trong hiệp hai sau khi tham gia vào một vụ xô xát khi đang khởi động bên ngoài đường biên.

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Dù bị phủ bóng bởi chấn thương của tiền vệ kỳ cựu, đây vẫn là một đêm đáng nhớ với thầy trò HLV Tuchel. Kể từ năm 1966, Mexico mới chỉ thua hai trận đấu chính thức trên sân Azteca sau tổng cộng 89 lần ra sân, và tuyển Anh đã trở thành đội thứ ba khiến chủ nhà ôm hận.

Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Anh trở lại sân vận động huyền thoại Azteca kể từ thất bại trước Argentina ở tứ kết World Cup 1986. Trận đấu này gắn liền với bàn thắng gây tranh cãi "Bàn tay của Chúa" và pha solo kinh điển của Diego Maradona khiến đội bóng của HLV Bobby Robson phải dừng bước.