Vinpearl mở rộng hợp tác với các Tập đoàn quốc tế tại Vinhomes Pearl Bay

(VTC News) -

Chiến lược hợp tác giữa Vinpearl và các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế, trong đó có đối tác tiềm năng Wyndham Hotels & Resorts, hứa hẹn tạo ra bước nâng cấp về chuẩn vận hành mô hình tích hợp đô thị nghỉ dưỡng. Tại Nha Trang, Vinhomes Pearl Bay là dự án tiên phong đón trọn lợi ích từ mô hình này, từ khai thác vận hành đến giá trị tài sản.

Cú hích từ chiến lược hợp tác quốc tế của Vinpearl

Nha Trang đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với tham vọng trở thành trung tâm kinh tế du lịch tiêu dùng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trước đó, Nha Trang đã hội tụ sẵn “bộ DNA” của các điểm đến hàng đầu châu Á: vịnh biển thuộc Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới, bãi biển được National Geographic vinh danh, khí hậu ôn hòa với hơn 300 ngày nắng mỗi năm. Những lợi thế này giúp Nha Trang duy trì khả năng khai thác du lịch quanh năm. Theo ForwardKeys, Nha Trang xếp thứ 3 khu vực châu Á – Thái Bình Dương về hiệu quả phát triển du lịch, chỉ sau Bắc Kinh và Quảng Châu (Trung Quốc).

Vinpearl mở rộng hợp tác với các Tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế tại Vinhomes Pearl Bay

Lợi thế tự nhiên giúp Nha Trang liên tục tăng trưởng lượng khách: từ 10,5 triệu lượt năm 2024 lên con số 14–15 triệu lượt trong năm 2025. “Phố biển” đặt mục tiêu đón 31–33 triệu lượt khách vào năm 2030, gấp đôi quy mô hiện tại.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lợi thế tài nguyên như vịnh biển đẹp hay khí hậu thuận lợi sẽ không còn đủ để tạo khác biệt. Thị trường buộc phải dịch chuyển sang năng lực vận hành và trải nghiệm - yếu tố quyết định mức chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách.

Trong bối cảnh đó, Vinpearl vừa công bố đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế, trong đó Wyndham Hotels & Resorts - một trong những tập đoàn quản lý khách sạn lớn nhất thế giới với hơn 8.000 khách sạn tại 95 quốc gia được xem là đối tác chiến lược tiềm năng trong giai đoạn này. .

Sự hiện diện của các thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới được kỳ vọng mang tới hệ tiêu chuẩn vận hành quốc tế, từ quản trị, dịch vụ đến mạng lưới khách hàng cao cấp, không chỉ gia tăng độ phủ toàn cầu cho Vinpearl, mà còn được xem là cú hích mạnh mẽ cho các thị trường đang tăng trưởng nhanh như Nha Trang.

Chiến lược hợp tác sẽ được triển khai cụ thể tại dự án tiên phong Vinhomes Pearl Bay, số 9 Trần Phú - trục vàng du lịch đắt giá bậc nhất phố biển.

Vinhomes Pearl Bay – dự án đón trọn lợi ích từ mô hình đa thương hiệu

Vinhomes Pearl Bay sở hữu quy mô 33,8 ha với 870 sản phẩm thấp tầng. Dự án tọa lạc tại khu vực ven biển có giá trị cao bậc nhất Nha Trang, liền kề ga cáp treo Vinpearl và cảng tàu biển quốc tế - những “cửa ngõ” đón dòng khách quy mô lớn.

Vinhomes Pearl Bay là cửa ngõ để nhà đầu tư gia nhập tâm điểm phát triển của phố biển.

Điểm khác biệt cốt lõi của dự án nằm ở mô hình vận hành: hệ thống boutique hotel được quản lý bởi các thương hiệu khách sạn quốc tế, song song với quỹ sản phẩm cho nhà đầu tư cá nhân sở hữu và khai thác. Đây là mô hình đang định hình lại cách vận hành bất động sản du lịch toàn cầu.

Từ mô hình này, Vinhomes Pearl Bay hưởng lợi trên ba phương diện.

Thứ nhất, chuẩn hóa vận hành giúp tối ưu công suất khai thác, đảm bảo dòng tiền ổn định và bền vững hơn so với mô hình tự vận hành.

Thứ hai, mạng lưới phân phối toàn cầu của các tập đoàn quản lý toàn cầu giúp mở rộng tệp khách quốc tế có mức chi tiêu cao – nhóm khách mang lại biên lợi nhuận vượt trội.

Thứ ba, thương hiệu quốc tế hàng đầu đóng vai trò như một “bảo chứng” vững chắc, góp phần gia tăng giá trị tài sản theo thời gian..

Song song, hệ sinh thái “all-in-one” với bãi biển riêng dài hơn 1 km, hệ công viên, clubhouse và các dãy phố chủ đề như Little Shanghai, Little Tokyo tạo nên hệ sinh thái tiêu dùng khép kín. Điều này cho phép kéo dài hành trình chi tiêu của du khách tại Vinhomes Pearl Bay, từ lưu trú, ẩm thực, mua sắm đến giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Vinhomes Pearl Bay được tích hợp hệ tiện ích “all-in-one” phù hợp cho nhu cầu kinh doanh đa dạng.

Lợi thế của Vinhomes Pearl Bay còn được củng cố khi nằm cạnh hạ tầng đón khách như cáp treo, cảng du lịch và trục ven biển, giúp dự án hưởng lợi từ dòng khách sẵn có của Vinpearl, đặc biệt là nhóm khách cao cấp lưu trú tại Hòn Tre.

Đối với nhà đầu tư, việc sở hữu tài sản trong một quần thể được vận hành bởi các thương hiệu quốc tế đồng nghĩa với việc tham gia vào một hệ sinh thái đã được “kích hoạt” sẵn về dòng khách. Đây chính là bảo chứng cho hiệu suất khai thác ngắn hạn, tạo nền tảng cho tăng trưởng giá trị dài hạn.

Trong bối cảnh quỹ đất ven biển trung tâm ngày càng khan hiếm, việc sở hữu tài sản tại một tọa độ mặt tiền vịnh kỳ quan, đồng thời nằm trong chiến lược phát triển của các “ông lớn” toàn cầu, được xem là cơ hội hiếm hoi. Khi Nha Trang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, Vinhomes Pearl Bay không chỉ là nơi đón đầu dòng khách, mà còn là tâm điểm đón dòng vốn, hội tụ giá trị khai thác, giá trị thương hiệu và tiềm năng tăng giá bền vững.