Việt Nam mong muốn hợp tác với Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ

Chiều 13/11 (giờ địa phương) tại Washington, D.C, Mỹ, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên có buổi làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ do ông John Neuffer, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ trong việc thúc đẩy hợp tác, định hình chính sách và dẫn dắt đổi mới trong lĩnh vực bán dẫn.

Bộ trưởng cho biết, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực tăng trưởng chính, trong đó có bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ xanh là những ngành chiến lược mà đóng vai trò quyết định trong cơ cấu kinh tế tương lai.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ông John Neuffer, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ.

Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược phát triển ngành bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 với 3 trụ cột phát triển. Bộ trưởng đề nghị Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên, trước hết là hợp tác phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nâng cao, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư và nghiên cứu phát triển, phát triển chuỗi cung ứng và công nghiệp hỗ trợ bán dẫn…

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị hợp tác trong nghiên cứu sửa đổi chính sách và khung thể chế, hỗ trợ đối thoại chính sách giữa hai chính phủ, đặc biệt là việc nới lỏng các quy định chuyển giao công nghệ cao, bước đi quan trọng để tạo dựng hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác sâu rộng hơn về công nghệ.

Ông John Neuffer vui mừng cảm ơn Bộ trưởng Công Thương Việt Nam và đánh giá, Việt Nam là một mắt xích rất quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và ngành công nghiệp bán dẫn. Việt Nam đang có những bước đi hết sức đúng đắn trong ngành công nghiệp bán dẫn khi rất nhanh nhạy đưa ra một chiến lược quốc gia về công nghiệp bán dẫn.

Cũng trong buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ đã chia sẻ những góc nhìn sâu hơn về triển vọng hợp tác với Việt Nam trong bối cảnh chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ.

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh, nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn tại thị trường Việt Nam và mong muốn tăng cường mở rộng hợp tác với các bộ, ngành và các cơ sở đào tạo, đồng thời tìm kiếm cơ hội kết nối sâu hơn vào hệ sinh thái công nghiệp trong nước.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ.

Đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao cách Việt Nam kiên trì đàm phán thương mại đối ứng với Mỹ một cách chủ động, thiện chí và nhất quán. Cách tiếp cận này tạo ra sự tin cậy và nền tảng chính sách rõ ràng cho các doanh nghiệp Mỹ khi xây dựng kế hoạch đầu tư chiến lược tại Việt Nam, đồng thời đóng góp vào sự cân bằng trong quan hệ thương mại song phương.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhận kết quả hợp tác và những kiến nghị của các doanh nghiệp bán dẫn Mỹ. Bộ trưởng trao đổi một số thông tin về đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng và đề nghị các doanh nghiệp có tiếng nói, tác động với Chính phủ Mỹ cũng như các cơ quan chức năng để thúc đẩy một cách tiếp cận linh hoạt hơn, thực tiễn hơn trong đàm phán, giúp sớm kết thúc và sớm đạt được kết quả tích cực nhất trong đàm phán.

Trước đó, sáng 13/11 (giờ địa phương), tại Washington D.C, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên có buổi làm việc với Hạ nghị sĩ Adrian Smith (bang Nebraska, Đảng Cộng hoà), Chủ tịch Tiểu ban Thương mại, Quốc hội Mỹ, đại diện tiếng nói của khu vực nông nghiệp Mỹ.

Chủ tịch Tiểu ban Thương mại Mỹ nhấn mạnh rất mong muốn hai nước hoàn thành sớm việc đàm phán hiệp định thương mại.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao đổi về tiềm năng, triển vọng và kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ nói chung, với bang Nebraska nói riêng. Bộ trưởng cho biết, chỉ từ đầu năm đến nay, sau khi Việt Nam - Mỹ khởi động đàm phán thuế thương mại đối ứng, Việt Nam đã cam kết nhập nhiều sản phẩm của Mỹ.

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tới nguồn ngô chất lượng cao của các địa phương tại Mỹ, là nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất giống và chế biến ethanol phục vụ sản xuất xăng sinh học - một định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng bền vững.

Sản phẩm thịt bò của Tiểu bang Nebraska được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng. Bộ trưởng kỳ vọng sẽ thiết lập các cơ chế hợp tác thiết thực với bang Nebraska trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại song phương.

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã tăng lượng nhập khẩu bông nhiều hơn tới 126%, hải sản 8%, ngô và đậu tương đã tăng 35%. Việt Nam cũng đã chính thức ký hợp đồng mua bán nhiều tàu bay từ Mỹ.

Hiện tại, Mỹ và Việt Nam có chênh lệch cán cân thương mại, song Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, nếu Mỹ sớm gỡ bỏ Việt Nam ra khỏi danh sách D1 D3 (nhóm các quốc gia bị hạn chế tiếp cận sản phẩm công nghệ cao từ Hoa Kỳ), sẽ là nền tảng quan trọng giúp thương mại hai nước sớm đạt được sự cân bằng.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Hạ nghị sĩ Adrian Smith, với ảnh hưởng chính trị mạnh mẽ trong Đảng Cộng hòa và hiểu biết sâu sắc về các vấn đề thương mại, nông nghiệp, sẽ có tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong tiến trình đàm phán; đồng thời đóng vai trò là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Mỹ nói chung và với bang Nebraska nói riêng, đặc biệt trong các lĩnh vực mà bang Nebraska có thế mạnh như nông nghiệp, hàng không và công nghệ sinh học.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kỳ vọng thiết lập các cơ chế hợp tác thiết thực với bang Nebraska, Mỹ.

Bộ trưởng chia sẻ một số vấn đề xung quanh đàm phán thương mại đối ứng hiện nay và đề nghị Hạ nghị sĩ Adrian Smith, với uy tín trong chính giới của Mỹ, sẽ có tiếng nói về thúc đẩy để hai nước sớm kết thúc đàm phán với kết quả tích cực.

Hạ nghị sĩ Adrian Smith cảm ơn và đánh giá cao chuyến công tác và thông điệp của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và nhấn mạnh, bày tỏ tin tưởng, dựa trên những diễn biến tích cực gần đây, hai nước hoàn toàn có thể thúc đẩy hợp tác thương mại, góp phần vào quan hệ song phương.

Chủ tịch Tiểu ban Thương mại Mỹ đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam để cân bằng thương mại, nhất là việc mua ngô để làm nguyên liệu tạo ra Ethanol pha chế các sản phẩm xăng sinh học. Ông cho biết đã từng đến các cơ sở nông nghiệp, hải sản của Việt Nam và thấy rõ tiềm năng nhập khẩu nguyên liệu từ Mỹ vào sản xuất nông nghiệp.

“Tôi rất mong muốn hai nước hoàn thành sớm việc đàm phán hiệp định thương mại đối ứng giữa Việt Nam - Mỹ và để hiệp định này sẽ có giá trị tích cực cho hợp tác kinh tế thương mại hai nước”, Chủ tịch Tiểu ban Thương mại Mỹ nhấn mạnh.