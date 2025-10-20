Video: UAV tàng hình khổng lồ lớn thứ nhì của Trung Quốc bay thử

(VTC News) -

Khoảnh khắc UAV tàng hình 'lớn thứ nhì Trung Quốc' bay thử trên bầu trời.

Video trên cho thấy mỗi cánh của UAV có một cánh lái tách đôi, đảm nhận vai trò của cánh đuôi ngang và cánh đuôi đứng, thường xuất hiện trên phi cơ có thiết kế cánh bay giống với oanh tạc cơ tàng hình B-2 Mỹ.

Trung Quốc có ít nhất một máy bay không người lái khác đang được phát triển có hình dạng tương tự, dù có thể cả hai máy bay có sự liên quan về mặt phát triển.

Dựa vào video chúng ta có thể thấy "bánh lái tách đôi" trong video là bề mặt điều khiển ngoài, vốn thường thấy trên thiết kế cánh bay và được tìm thấy trên máy bay B-2. Một gờ nhỏ trông lệch tâm phía trên đuôi máy bay cũng xuất hiện. Đây có thể là đỉnh ống xả động cơ lõm, ám chỉ thiết kế hai động cơ.

Chi tiết thú vị nhất là lớp sơn phủ mặt dưới của máy bay. Lớp sơn này dường như được phủ một lớp sơn bóng mờ nhằm mục đích gây khó khăn cho việc nhận dạng chính xác hình dạng máy bay ở độ cao, với thiết kế tối màu tạo nên hình dạng thân và cánh truyền thống hơn.

Có khả năng đây cũng là sản phẩm phụ của quá trình lắp đặt lớp phủ, nhưng hình dạng giống với cấu hình máy bay thông thường cho thấy dấu hiệu ngụy trang. Kỹ thuật này được sử dụng trong nhiều năm nhằm gây hiệu ứng thị giác dẫn đến nhận dạng sai hình dáng và hướng bay của phi cơ.

Tyler Rogoway, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định phi cơ có hình dáng giống hoặc chính là UAV cỡ lớn có định danh GJ-X, từng xuất hiện trong ảnh vệ tinh chụp căn cứ thử nghiệm Mã Lan ở khu tự trị Tân Cương".

GJ-X có sải cánh ước tính khoảng 42 m và được xếp vào dạng UAV tàng hình hiếm gặp. Biên tập viên của War Zone, ông Joseph Trevithick đánh giá đây là phi cơ lớn thứ hai trong các loại UAV mà Trung Quốc chế tạo.