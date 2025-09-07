Vị trí đặt cây phát lộc trong nhà giúp thu hút tài lộc

(VTC News) -

Cây phát lộc còn gọi là cây may mắn, biểu tượng của sự phát triển và thịnh vượng. Theo quan niệm phong thủy, nó thu hút năng lượng tích cực, giúp gia chủ gặp thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Thân cây cong mềm mại tượng trưng cho dòng chảy tài lộc không ngừng.

Đặt cây đúng vị trí là yếu tố then chốt để tối ưu hóa lợi ích phong thủy. Vị trí đặt cây phát lộc phù hợp không chỉ giúp cây phát triển tốt mà còn kích hoạt năng lượng tốt, cải thiện môi trường sống.

Cây phát lộc dễ trồng, chăm sóc đơn giản. Ảnh: Hatalandscape

5 vị trí đặt cây phát lộc trong nhà lý tưởng

Cây phát lộc dễ chăm sóc, phù hợp với mọi không gian, từ nhà phố nhỏ đến căn hộ hiện đại. Dưới đây là 5 vị trí đặt cây phát lộc trong nhà phù hợp nhất để tận dụng tối đa giá trị phong thủy, mang lại bình an và thịnh vượng.

Góc Đông Nam: Khu vực tài lộc

Góc Đông Nam là cung tài lộc theo phong thủy. Việc đặt cây phát lộc ở đây giúp kích hoạt dòng tiền và cơ hội làm ăn. Cây sẽ hấp thụ năng lượng tốt, mang lại sự thịnh vượng lâu dài.

Cách bài trí: Đặt chậu cây nhỏ trên bàn gỗ hoặc kệ thấp. Kết hợp với ánh sáng tự nhiên để cây xanh tốt. Tưới nước 1-2 lần/tuần, đảm bảo đất thoát nước tốt. Vị trí này lý tưởng cho phòng khách hoặc văn phòng, nơi năng lượng tài lộc dễ luân chuyển.

Gần cửa chính: Đón năng lượng tích cực

Việc đặt cây phát lộc gần cửa chính giúp đón luồng khí tốt vào nhà. Vị trí này tượng trưng cho sự khởi đầu thuận lợi, thu hút may mắn và cơ hội mới.

Cách bài trí: Chọn chậu cây nhỏ, đặt trên kệ cạnh cửa, tránh chắn lối đi. Nếu trồng thủy sinh, cần thay nước hàng tuần để giữ cây tươi. Vị trí này phù hợp nhà phố hoặc căn hộ có lối vào hẹp, tạo cảm giác chào đón và hài hòa.

Phòng làm việc: Tăng cường sự nghiệp

Cây phát lộc trong phòng làm việc kích thích sự sáng tạo và thành công trong công việc. Đặt trên bàn làm việc hoặc góc phòng giúp tăng năng lượng dương, hỗ trợ thăng tiến.

Cách bài trí: Chọn cây nhỏ gọn, đặt gần cửa sổ để nhận ánh sáng gián tiếp. Tưới nước vừa phải, tránh úng. Vị trí này lý tưởng cho người làm việc tại nhà, giúp tập trung và thu hút cơ hội kinh doanh. Bạn có thể tham khảo thêm cách chọn cây phong thủy theo mệnh để tối ưu.

Phòng khách: Tạo không gian hài hòa

Phòng khách là trung tâm của ngôi nhà, nơi gia đình quây quần. Đặt cây phát lộc ở đây giúp tăng cường sự gắn kết và năng lượng tích cực, mang lại bình an.

Cách bài trí: Đặt cây trên bàn trà hoặc kệ trang trí, hướng Đông hoặc Đông Nam. Chăm sóc bằng cách lau lá thường xuyên, tưới nước đều đặn. Vị trí này không chỉ đẹp mắt mà còn giúp gia đình hòa thuận, tài lộc dồi dào.

Góc cầu thang: Cân bằng năng lượng

Góc cầu thang thường bị bỏ qua nhưng là nơi lưu thông khí quan trọng. Đặt cây phát lộc ở đây giúp cân bằng năng lượng, xua tan khí xấu và tăng cường tài lộc.

Cách bài trí: Chọn cây phát lộc trồng thủy sinh, đặt trong lọ thủy tinh trong suốt. Đảm bảo ánh sáng nhẹ và thay nước định kỳ. Vị trí này phù hợp nhà tầng, giúp dòng năng lượng lưu thông tốt, mang lại sự thịnh vượng.Lưu ý khi đặt cây phát lộc trong nhà

Để cây phát lộc phát huy tối đa giá trị phong thủy, hãy lưu ý một số điểm quan trọng. Trước tiên, chọn vị trí hợp mệnh gia chủ. Ví dụ, người mệnh Thủy nên ưu tiên cây thủy sinh. Hướng Đông hoặc Đông Nam thường lý tưởng cho mọi mệnh.

Tránh đặt cây ở nơi quá tối hoặc ẩm thấp, vì cây dễ héo, làm giảm năng lượng tốt. Không đặt cây chắn lối đi hoặc che khuất cửa, tránh cản trở dòng khí. Chăm sóc cây đúng cách, tưới nước đều, lau lá sạch, kiểm tra sâu bệnh. Nếu trồng thủy sinh, thay nước 7-10 ngày/lần. Tham khảo thêm phong thủy nhà ở để kết hợp cây với không gian sống. Những mẹo này giúp cây phát lộc luôn xanh, mang lại tài lộc bền vững.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.