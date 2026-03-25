Vì sao con nuôi của Lưu Bị không xuất quân cứu viện khiến Quan Vũ mất mạng?

(VTC News) -

Khi đánh trận Tương Dương - Phàn Thành, Quan Vũ từng yêu cầu Lưu Phong xuất quân hỗ trợ. Tuy nhiên, vị tướng này không nghe lời.

Thời điểm đó, Quan Vũ là người đứng đầu quân đội nhà Thục Hán. Còn Lưu Phong chỉ là viên tướng trấn thủ Phòng Lăng, lại là con nuôi của Lưu Bị, gọi Quan Vũ bằng chú. Do đó, nếu xét về lý hay tình, về công hay tư, hành động của Lưu Phong là điều khó có thể chấp nhận được. Liệu có uẩn khúc nào đằng sau vụ này?

Vì sao Lưu Phong không cứu Quan Vũ?

Năm 219, khi đang là người đứng đầu quân đội nhà thục Hán, Quan Vũ mang quân từ Kinh Châu lên đánh Tào Ngụy ở Tương Dương - Phàn Thành. Ông yêu cầu Lưu Phong - con trai nuôi của Lưu Bị và Mạnh Đạt xuất quân hỗ trợ. Tuy nhiên, cả Lưu Phong và Mạnh Đạt đều từ chối tiếp viện.

Ban đầu, Quan Vũ giành được nhiều thắng lợi. Tuy nhiên, vì lo sợ quân Thục ngày càng lớn mạnh, Tào Nguỵ và Đông Ngô liên kết. Kết quả, Quan Vũ phía trước bị Tào Nguỵ phản công, phía sau bị Đông Ngô đánh úp. Ông cùng con trai là Quan Bình phải tháo chạy.

Do mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Lưu Phong và Mạnh Đạt nên cha con Quan Vũ không chọn cách đi về phía Phòng Lăng, Thượng Dung - nơi Lưu Phong và Mạnh Đạt đang trấn giữ mà chạy về Mạch Thành.

Thời điểm này, có lẽ Quan Vũ và con trai là Quan Bình vẫn hy vọng Lưu Phong và Mạnh Đạt xuất quân giải cứu. Tuy nhiên, cả hai vẫn tiếp tục án binh bất động. Kết quả, cha con Quan Vũ bị quân Đông Ngô bắt rồi chém đầu dâng lên Tào Tháo.

Nghe tin Quan Vũ chết, Lưu Bị rất đau lòng. Vị vua nhà Thục Hán quyết định ban cho con trai nuôi án tử.

Sự ra đi của Quan Vũ được coi là một trong những sự kiện quan trọng và bi thương nhất trong lịch sử thời Tam quốc. Khi Quan Công còn sống, thế lực của Thục Hán rất mạnh. Lưu Bị đang có nhiều lợi thế trên con đường thống nhất thiên hạ. Sau khi Quan Vũ chết, vận mệnh của Thục Hán bắt đầu thay đổi.

Sau này, có rất nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích cho việc vì sao con trai nuôi của Lưu Bị lại không xuất quân cứu Quan Vũ.

Nhiều nhà nghiên cứu thời Tam quốc cho rằng mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp giữa Quan Vũ và Lưu Phong chính là nguyên nhân. Vốn là vị tướng cao ngạo, Quan Vũ chẳng mấy coi trọng Lưu Phong. Những ân oán trong quá khứ khiến con trai nuôi của Lưu Bị không xuất quân cứu giúp, gián tiếp trở thành một trong những lý do khiến Quan Công thiệt mạng.

Ý kiến bênh vực Lưu Phong lại cho rằng, Phòng Lăng - Thượng Dung (nơi Lưu Phong trấn thủ) là vùng đất mới chiếm, quân đội chưa ổn định. Lưu Phong sợ nếu xuất quân đi cứu Quan Vũ thì có thể bị quân Ngô đánh úp, hoặc Mạnh Đạt làm phản.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, Lưu Phong án binh bất động trước yêu cầu trợ giúp của Quan Vũ là do tác động từ phía Mạnh Đạt. Người này liên tục khuyên Lưu Phong không nên xuất quân vì lực lượng yếu; Kinh Châu đã mất, có đi cứu Quan Vũ cũng vô ích.

Sau khi Quan Vũ chết, Mạnh Đạt lo sợ sự trừng phạt của Lưu Bị nên đầu hàng Tào Tháo. Người này còn viết thư, sai sứ giả mang tới nhằm thuyết phục Lưu Phong theo mình hàng Tào. Con nuôi của Lưu Bị tức giận chém chết sứ giả, quyết chiến với quân Tào.

Tuy vậy, Lưu Phong không cản được đà phản công của quân Tào Nguỵ. Con nuôi của Lưu Bị làm mất Phòng Lăng - Thượng Dung. Sai lầm này cùng với việc bỏ mặc Quan Vũ đã khiến cha nuôi nổi giận. Lưu Phong bị ban chết.

Nếu việc Lưu Phong không cứu Quan Vũ gây ra nhiều tranh cãi thì cái chết của nhân vật này cũng tạo lắm đồn đoán. Có giả thuyết cho rằng, Lưu Bị đã sớm không hài lòng với người con trai nuôi này trong cách xử lý mối quan hệ với Mạnh Đạt trước đó.

Khi được lệnh đi đánh Phòng Lăng, Mạnh Đạt xuất quân và nhanh chóng giành thắng lợi. Khi tiếp quản Phòng Lăng, Mạnh Đạt giết luôn Thái Thú Khoái Kỳ là anh rể của Gia Cát Lượng. Khi hay tin, Lưu Bị cử Lưu Phong trên danh nghĩa tới hợp binh nhưng thực chất là để kiềm chế Mạnh Đạt.

Tuy nhiên, Lưu Phong lại tự ý tước đoạt binh quyền của Mạnh Đạt, khiến hắn căm hận. Sau khi Quan Vũ chết, Mạnh Đạt nhanh chóng đầu hàng Tào Tháo. Lưu Bị vừa mất tướng vừa mất thành.

Lại có ý kiến cho rằng, Lưu Phong bị ban chết một phần do Lưu Bị nghe theo lời khuyên của Gia Cát Lượng. Vị tế tướng này luôn dành cho Lưu Thiện - con trai ruột của Lưu Bị tình cảm đặc biệt. Trong khi Lưu Thiện có vẻ chậm chạp thì Lưu Phong đã thể hiện được bản lĩnh trên chiến trường. Ban chết cho Lưu Phong là cách tốt nhất để ngôi vương của Thục Hán không bị rơi vào tính cảnh tranh giành,

Quan Vũ chết dưới tay ai?

Khi thua trận Tương Dương - Phàn Thành, Quan Vũ chạy đến Mạch Thành. Tôn Quyền một mặt cho người đi khuyên hàng, một mặt phái hai tướng Chu Nhiên và Phan Chương chặn đường rút lui của Quan Vũ.

Mã Trung khi đó là một tiểu tướng dưới trướng Phan Chương. Dù chưa lập được nhiều công trạng, ít tiếng tăm nhưng Mã Trung dự đoán chính xác đường tháo chạy của Quan Vũ và sớm bày binh bố trận phục kích ở một hẻm núi hiểm trở. Quan Vũ tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao, cưỡi ngựa Xích Thố và chiến đấu rất anh dũng nhưng cuối cùng vẫn bị bắt sống.

Có nhiều tài liệu khẳng định, sau khi bị bắt, Quan Vũ nhanh chóng bị Mã Trung chém đầu. Ghi nhận công lao của Mã Trung, Tôn Quyền đem ngựa Xích Thố của Quan Vũ ban thưởng cho tiểu tướng này. Thời điểm đó, Mã Trung mới 38 tuổi.

Hai năm sau đó, trong một trận chiến, Mã Trung đã bắn trúng tên vào Hoàng Trung - người lớn tuổi nhất trong Ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán. Vị tướng được mệnh danh là thiên hạ vô địch về cung pháp thời Tam quốc khi trở về doanh trại đã qua đời. Khi đó, Mã Trung bước sang tuổi 40. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Mã Trung đã tiêu diệt hai vị tướng tài năng của nhà Thục Hán.