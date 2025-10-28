(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đơn vị gửi văn bản tới Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng như Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phản đối và yêu cầu làm rõ sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam tại Lễ bốc thăm Giải vô địch futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025, diễn ra chiều 28/10 tại Nonthaburi, Thái Lan.

Trong quá trình thực hiện lễ bốc thăm, lá thăm mang tên Việt Nam lại được đính kèm Quốc kỳ Trung Quốc thay vì Quốc kỳ Việt Nam. Ngay lập tức, nhiều người hâm mộ Việt Nam bày tỏ sự tức giận bằng nhiều bình luận trên mạng xã hội. Đây là sai sót nghiêm trọng của ban tổ chức nước chủ nhà.

VFF phản đối sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam tại lễ bốc thăm ở Thái Lan

Liên đoàn bóng đá Việt Nam nêu rõ quan điểm sự cố nghiêm trọng này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam, tác động tiêu cực đối với tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.

"Liên đoàn Bóng đá Việt Nam yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, đồng thời đảm bảo có các biện pháp chắt chẽ nhằm ngăn chặn việc tái diễn những sai sót tương tự trong các sự kiện sắp tới.

VFF tin tưởng rằng AFF cũng nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vụ việc này và sẽ xử lý với tinh thần trách nhiệm, sự thận trọng và chuyên nghiệp cao nhất", đại diện VFF cho biết.

Cũng ở giải đấu này, đội tuyển futsal U19 Việt Nam nằm cùng bảng A với Thái Lan và Brunei. Bảng B có sự hiện diện của Indonesia, Malaysia, Myanmar và Campuchia. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tìm ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết, chung kết.