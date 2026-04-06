VĐV thích thú, bất ngờ với trải nghiệm mới tại giải chạy Marathon Đền Hùng 2026

Giải Marathon Đền Hùng 2026 diễn ra vào sáng 5/4 tại Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) với sự tham gia của gần 4.000 VĐV, tranh tài ở 5 cự ly là 1,5km, 6km, 10km, 21km (half marathon) và 42km (marathon).

Năm nay đường chạy vẫn xuất phát từ Công viên Văn Lang, qua đền Quốc tổ Lạc Long Quân, Đền Giếng, Khu di tích Đền Hùng, những thắng cảnh thuộc kinh đô Phong Châu xưa trước khi về đích tại Quảng trường Đền Hùng. Đại diện BTC khẳng định bên cạnh việc gìn giữ những giá trị mang tính truyền thống, về nguồn như hai lần tổ chức trước thì năm nay, giải chạy đã chú trọng nhiều hơn vào hoạt động bên lề nhằm nâng cao trải nghiệm trước, trên và sau đường chạy cho các VĐV.

Được đánh giá cao nhất trong các hoạt động bên lề năm nay là chương trình tặng Đồng xu kỳ lân và Túi lộc may mắn của F88 - đơn vị tài trợ vàng của giải đấu. Theo BTC, kỳ lân đại diện cho tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, sẵn sàng vượt qua thách thức để tung cánh về đích, giống với cách mà F88 vượt khó để hóa kỳ lân trong lĩnh vực tài chính bình dân tại Việt Nam; còn hình tượng con mèo sẽ mang đến may mắn, tài lộc. Đặc biệt, những đồng xu, túi lộc này đã được dâng hương tại Đền Hùng trước khi được trao tặng cho các runner.

Chị Thủy (Vân Phú, Phú Thọ) là runner tham gia cự ly 42km, cho biết bản thân rất hào hứng khi nhận được đồng xu kỳ lân "Đồng xu kỳ lân tượng trưng cho việc các runner mạnh mẽ, bứt phá, hoàn thành mục tiêu mà mình khổ công phấn đấu. Mình tin nó sẽ đem lại may mắn cho mình trên đường chạy". Còn chú Trọng Thủy (Lâm Thao, Phú Thọ) thì tin rằng: "Đồng xu này đã được dâng hương trước các vua Hùng và chú tin các vua Hùng sẽ phù hộ, giúp chú hoàn thành xuất sắc cự ly 21km của mình".

Nhiều VĐV khác cũng cho biết họ rất thích món quà này và sẽ cất chúng vào bộ sưu tập vật phẩm chạy bộ, mong một năm mới sẽ "bon chân" hơn, may mắn hơn, không chỉ trên đường chạy mà còn trong cuộc sống. BTC cũng xem đây là điểm nhấn mới của giải đấu năm nay, bên cạnh những hoạt động mang tính truyền thống như dâng hương các vua Hùng, mini game tặng bánh chưng hay các hoạt động biểu diễn văn hóa dân gian vùng đất Phong Châu - Phú Thọ.

"Mỗi năm, chúng tôi đều cố gắng phối hợp với các bên để tạo ra những điểm nhấn khác biệt nhằm nâng cao trải nghiệm người tham dự". Đại diện F88, ông Trần Tuấn Việt, Giám đốc khối Marcom và cũng là một runner, nhấn mạnh mong muốn của F88 là trao đi những món quà mang giá trị tinh thần, cầu chúc cho mỗi người tham dự giải chạy đều có được may mắn, vận khí tốt trong năm mới!

Về kết quả thi đấu, cán đích vị trí nhất, nhì, ba ở cự ly 42km dành cho nam là các VĐV Đào Bá Thành, Cao Anh Lân, Ngô Duy Mệnh với thời gian chạy lần lượt là 02:51:34, 02:51:15 và 02:57:34. Cán đích ở vị trí nhất, nhì, ba cự ly 42km là các VĐV Hoàng Hương Thúy, Lại Thị Thanh Nguyệt, Lê Hoàng Cúc với thành tích 03:14:31, 03:46:27, 03:53:21.

Ở cự ly 21km chung cuộc, nhóm VĐV nam về đích sớm nhất lần lượt là Trần Văn Đảng, Trương Văn Quân, Thân Văn Đào với thời gian hoàn tất đường đua là 01:21:00, 01:21:00, 01:22,04. Nhóm các VĐV nữ về đích sớm nhất ở cự ly 21km gồm Doãn Thị Oanh, Băng Thạch Long Trinh và Lê Minh Tuân với thời gian lần lượt là: 01:29:02, 01:29:05, 01:29:41.

Tương tự, ở hai cự ly còn lại, 10km và 6km, BTC đều chọn ra nhóm 3 VĐV nam, nữ về đích sớm ở mỗi cự ly. Nhìn chung, kết quả này không chênh lệch quá nhiều so với các giải đấu hàng đầu khác như Tiền Phong, VnExpress hay Techcombank.

Giải chạy Đền Hùng marathon do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Phú Thọ, Ban Quản lý Khu di tích Đền Hùng và công ty Viet Running phối hợp tổ chức thường niên từ năm 2024 tới nay. Giải chạy thường được tổ chức trước ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm.