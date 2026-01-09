(VTC News) -

Tiếng Việt vốn nổi tiếng giàu hình ảnh và đầy bất ngờ. Có những câu đố chỉ vài chữ ngắn gọn nhưng đủ khiến người chơi phải suy nghĩ rất lâu.

Câu đố “Từ nào là con trâu, bỏ bớt chữ vẫn là con trâu?” là một ví dụ điển hình. Không cần kiến thức cao siêu, đáp án nằm ngay trong cách chơi chữ tinh tế của tiếng Việt. Câu đố này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn giúp người chơi cảm nhận rõ hơn sự thú vị và linh hoạt của ngôn ngữ mẹ đẻ. Bạn đã nghĩ ra đáp án chưa?

Từ nào là con trâu, bỏ bớt chữ vẫn là con trâu? (Ảnh minh họa)

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.