Truyền thông Ấn Độ đưa tin đậm nét chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trong bản tin đặc biệt của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh, Ấn Độ và Việt Nam đã có bước tiến lớn trong quan hệ song phương trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm.

Nhiều biên bản ghi nhớ (MoU) đã được ký kết trên các lĩnh vực trọng điểm như công nghệ số, đất hiếm, thanh toán và chăm sóc sức khỏe, báo hiệu sự hợp tác chiến lược và kinh tế sâu rộng hơn. Bản tin đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu của cả hai quốc gia là thúc đẩy thương mại lên 25 tỷ USD vào năm 2030 và tăng cường ổn định khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Các tờ báo lớn của Ấn Độ như The Times of India, The Economic Times, The Indian Express, hay đài truyền hình DD News đều đặt trọng tâm vào kết quả nổi bật nhất của chuyến thăm là hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên "Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường", trên tinh thần "chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất".

Tờ Times of India cho rằng việc nâng cấp quan hệ phản ánh "mức độ hội tụ chiến lược chưa từng có" giữa hai nước trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang có nhiều biến động. Tờ báo nhấn mạnh hai nước không chỉ tăng cường hợp tác kinh tế mà còn tái khẳng định cam kết bảo đảm tự do hàng hải, ổn định chuỗi cung ứng và phối hợp về an ninh khu vực.

Trong khi đó, The Economic Times nhận định chuyến thăm đã tạo "xung lực mới" cho quan hệ song phương, đưa hợp tác Việt Nam - Ấn Độ từ nền tảng hữu nghị truyền thống sang giai đoạn gắn kết chiến lược sâu rộng hơn. Báo này đặc biệt chú ý tới các lĩnh vực hợp tác mới như bán dẫn, đất hiếm, công nghệ số và chuyển đổi xanh - những ngành được xem là ưu tiên chiến lược của cả hai nước trong giai đoạn tới.

Một điểm được báo chí Ấn Độ nhắc tới nhiều là mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030. Các tờ báo Ấn Độ và quốc tế cho rằng đây là mục tiêu "tham vọng nhưng khả thi", trong bối cảnh Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong ASEAN. Những hợp tác về khoáng sản chiến lược và đa dạng hóa chuỗi cung ứng đang trở thành trọng tâm mới trong quan hệ hai nước.

Báo The Indian Express nhìn nhận Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất và chuỗi cung ứng quan trọng của khu vực Đông Nam Á, trong khi Ấn Độ muốn tăng cường hiện diện kinh tế tại ASEAN thông qua các đối tác chiến lược như Việt Nam. Theo tờ báo, đây là "sự bổ trợ chiến lược tự nhiên" giữa hai nền kinh tế đang phát triển nhanh của châu Á.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nhiều tờ báo Ấn Độ dành sự quan tâm lớn tới các nội dung hợp tác hàng hải, công nghiệp quốc phòng và an ninh khu vực. Đài DD News nhấn mạnh tính thực chất của chuyến thăm khi hai bên công bố hàng loạt văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực tài chính số, hợp tác trong lĩnh vực hệ thống thanh toán và đổi mới thanh toán số, giáo dục, dược phẩm, du lịch, kết nối địa phương và khai thác khoáng sản chiến lược. Điều này cho thấy sự hợp tác toàn diện nhất giữa Việt Nam và Ấn Độ trong nhiều năm gần đây.

Báo chí Ấn Độ cũng đặc biệt chú ý tới bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội đồng Các vấn đề thế giới Ấn Độ (ICWA). Nhiều bài bình luận cho rằng thông điệp "chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất" đã xác lập khuôn khổ phát triển mới cho quan hệ hai nước trong thập kỷ tới.

Báo chí Ấn Độ và truyền thông quốc tế đánh giá đây là dấu mốc lịch sử, quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc và thực chất hơn.

Nhiều cơ quan truyền thông Ấn Độ cũng dành nhiều bài viết phản ánh Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Công nghệ Việt Nam - Ấn Độ trong khuôn khổ chuyến thăm. Báo Financial Express nhận định hợp tác công nghệ đang nổi lên như "trụ cột mới" trong quan hệ song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, fintech và chuyển đổi số.

Theo tờ báo, Việt Nam được cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ đánh giá là một trong những thị trường công nghệ phát triển năng động nhất Đông Nam Á.

Các chuyên gia và học giả Ấn Độ cũng đưa ra nhiều đánh giá tích cực về chuyến thăm. Giáo sư Srikanth Kondapalli, chuyên gia về Đông Nam Á thuộc Đại học Jawaharlal Nehru, cho rằng việc hai nước nâng cấp quan hệ phản ánh "mức độ tin cậy chiến lược ngày càng sâu sắc" giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Theo ông, trong bối cảnh khu vực đang cạnh tranh gay gắt về chuỗi cung ứng, công nghệ và an ninh biển, Việt Nam nổi lên là đối tác đặc biệt quan trọng của Ấn Độ tại Đông Nam Á.