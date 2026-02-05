Truy tố cựu Thứ trưởng NN&PTNT Hoàng Văn Thắng tội nhận hối lộ

(VTC News) -

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân.

23 bị can bị truy tố, trong đó Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị truy tố về 3 tội danh: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

5 bị can bị truy tố tội Nhận hối lộ, gồm cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ (NN&PTNT) Hoàng Văn Thắng, cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình Bộ NN&PTNT Trần Tố Nghị, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình Nguyễn Hải Thanh và 2 người khác thuộc bộ này.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng.

Ngoài ra, có 14 người bị truy tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 3 bị can bị điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2023, Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng nhiều gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do Ban Quản lý xây dựng công trình thủy lợi trực thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Quá trình tham gia đấu thầu, thực hiện các gói thầu, Nguyễn Văn Dân và các đồng phạm đã thực hiện các hành vi: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Cục Quản lý xây dựng công trình và lãnh đạo các Ban 2, 4 và 8.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyễn Văn Dân chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, sử dụng hóa đơn khống, nâng khống để kê khai và báo cáo thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, ông Hoàng Văn Thắng với vai trò là Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đã nhận của Nguyễn Văn Dân 4,54 tỷ đồng để chỉ đạo ông Trần Tố Nghị tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu 36 Dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 51 tỷ đồng.