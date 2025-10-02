Trường học ở Nghệ An hoang tàn sau bão, thầy cô bơi thuyền đến trường
(VTC News) -
Liên tiếp chịu hai trận bão trong một tháng, nhiều trường học tại Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề.
Nhiều dãy nhà của trường THCS Lê Thị Bạch Cát bị tốc mái, nước ngập, cây cối gãy đổ. Thiết bị dạy học, bàn ghế, đồ dùng trong lớp hư hỏng nặng.
Trường Tiểu học Cao Sơn chìm trong mênh mông biển nước. (Video: NVCC)
Các thầy cô mặc áo phao, di chuyển bằng thuyền vì trường ngập sâu. (Video: NVCC)
Bà Lô Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Tân khóc nghẹn: "Trước bão, cô trò và phụ huynh đã gia cố cửa, chằng chống mái tôn bằng bao cát, tre, nứa, nhưng sức gió lần này quá mạnh, tàn phá dữ dội".
Ngày 30/9, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Thái Văn Thành trực tiếp kiểm tra, ghi nhận nỗ lực của các trường, đồng thời đề nghị sớm thống kê chi tiết thiệt hại để tỉnh bố trí nguồn vốn khẩn cấp, không để gián đoạn việc học.
Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường khẩn trương dọn dẹp, tu sửa cơ sở vật chất, những cơ sở chưa đảm bảo an toàn sẽ chưa tổ chức cho học sinh trở lại học tập.