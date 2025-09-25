Trường đại học hủy khai giảng, hoãn tốt nghiệp vì bão Ragasa

(VTC News) -

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo do ảnh hưởng của bão Ragasa, lễ tốt nghiệp tháng 9/2025 sẽ được dời đến ngày 4-5/10.

Theo kế hoạch ban đầu, các sinh viên tốt nghiệp đợt 2024.2A và 2024.2B sẽ dự lễ tốt nghiệp tại hội trường C2 của Đại học Bách khoa Hà Nội vào ngày 27-28/9. Nhà trường cũng mong các sinh viên tốt nghiệp đợt 2024.2A và 2024.2B cùng quý phụ huynh, khách mời lưu ý để sắp xếp thời gian tham dự.

Với những sinh viên ở xa, đã đặt vé máy bay, không dự được lễ tốt nghiệp vào ngày 4-5/10, nhà trường thông tin có thể liên hệ Ban công tác sinh viên để được hỗ trợ nhận bằng, hồ sơ và chụp ảnh vào chiều ngày 26/9.

Khi Ragasa đổ bộ vào Philippines với sức gió 270 km/h, nó được đánh giá là cơn bão mạnh nhất địa cầu từ đầu năm. (Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam)

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng gửi thư đến Đại sứ quán, các doanh nghiệp, đối tác nhằm thông báo hủy kế hoạch khai giảng.

Theo kế hoạch, nhà trường dự kiến tổ chức lễ chào mừng năm học mới 2025-2026 vào sáng 25/9. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp và nguy hiểm của siêu bão Ragasa, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên và khách mời, ban giám hiệu nhà trường quyết định hủy tổ chức buổi lễ.

Những hoạt động quan trọng như khen thưởng sinh viên và tri ân các nhà tài trợ, đối tác đồng hành sẽ được nhà trường bố trí vào một sự kiện gần nhất và thông báo cụ thể trong thời gian tới.

"Chúng tôi rất mong nhận được sự thấu hiểu và chia sẻ từ quý vị trước tình huống bất khả kháng này, đồng thời hy vọng sẽ tiếp tục đón nhận sự đồng hành quý báu của quý vị trong những chương trình sắp tới", nhà trường viết trong thư thông báo.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn gửi công điện cho các Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu có phương án ứng phó với bão Ragasa nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh đồng thời sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu ngành giáo dục các địa phương liên tục cập nhật tình hình thiệt hại gửi UBND tỉnh, thành phố để có phương án khắc phục đồng thời báo cáo về Bộ.