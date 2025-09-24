Đóng

Siêu bão Ragasa đổ bộ Đài Loan: Người dân ám ảnh trước 'dòng sông' bùn

Vỡ bờ chắn trên núi khiến thị trấn Quảng Phúc (Đài Loan, Trung Quốc) ngập tràn trong bùn đất, ít nhất 14 người đã thiệt mạng, 129 người mất tích.

