Siêu bão Ragasa đổ bộ Hong Kong: Mưa xối xả, nước cuồn cuộn khắp nơi

Siêu bão Ragasa với sức gió tối đa lên tới 168 km/h khi tràn vào Hong Kong gây mưa xối xả, nước cuồn cuộn khắp nơi.

