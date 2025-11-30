Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 29/11/2025 - XSHG 29/11

XSHG 29/11. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 29/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Kết quả XSHG 29/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 29/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 29/11/2025 - XS đài Hậu Giang thứ Bảy ngày 29/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Hậu Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (5 số): 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (5 số): 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (4 số): 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt ngoại trừ hàng trăm nghìn, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam thực hiện quay thưởng tại đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam do đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam do đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam do đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam do đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam do đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam do đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 29/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.