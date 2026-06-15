Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 15/6/2026 - XSDT thứ Hai ngày 15/6

Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 15/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDT 15/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 15/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 15/6/2026 - Xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 15/6/2026

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- XSDT 8/6/2026

Kết quả xổ số ngày 8/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng có giải đặc biệt là 400162 và các hạng giải khác như sau:

XSDT 8/6, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 8/6/2026.

- XSDT 1/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp công bố kết quả xổ số ngày 1/6/2026 với giải đặc biệt là 732919 và các hạng giải khác như sau:

XSDT 1/6, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 1/6/2026.

- XSDT 25/5/2026

Kết quả xổ số Đồng Tháp (XSDT) ngày 25/5/2026 có giải đặc biệt là 017030 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDT 25/5, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 25/5/2026.

- XSDT 18/5/2026

Kết quả xổ số ngày 18/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng như sau:

XSDT 18/5, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 18/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé truyền thống mệnh giá 10.000 đồng/vé, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Cà Mau (XSCM), TP.HCM (XSHCM), Đồng Tháp (XSDT).

- Thứ Ba: Vũng Tàu (XSVT), Bạc Liêu (XSBL), Bến Tre (XSBT).

- Thứ Tư: Cần Thơ (XSCT), Đồng Nai (XSDN), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Bình Thuận (XSBTH), An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN).

- Thứ Sáu: Trà Vinh (XSTV), Vĩnh Long (XSVL), Bình Dương (XSBD).

- Thứ Bảy: TP.HCM (XSHCM), Bình Phước (XSBP), Hậu Giang (XSHG) và Long An (XSLA).

- Chủ nhật: Đà Lạt (XSDL), Kiên Giang (XSKG) và Tiền Giang (XSTG).

Câu hỏi thường gặp về XSDT

Xổ số Đồng Tháp mở thưởng lúc mấy giờ?

Xổ số Đồng Tháp được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 thứ Hai hàng tuần, cùng kỳ quay với xổ số Cà Mau và xổ số TP.HCM.

Vé số Đồng Tháp trúng thưởng nhận ở đâu?

Người trúng thưởng có thể đến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp hoặc các đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng vé số Đồng Tháp là bao lâu?

Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

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