Trực thăng thả hàng cứu trợ, tiếp tế lương thực cho vùng rốn lũ Đắk Lắk

(VTC News) -

Chiều 22/11, 2 trực thăng Mi-171 của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không – Không quân) cất cánh bay vào khu vực xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk – nơi đang bị ngập lụt sâu và chia cắt nhiều ngày.

Trực thăng thả hàng tiếp tế lương thực cho người dân ở Đắk Lắk.

Đợt bay cứu trợ sử dụng hai máy bay Mi-171 số hiệu SAR-02 và 8431. SAR-02 do Thượng tá Trương Thanh Bình – Trung đoàn trưởng – làm cơ trưởng; lái chính là Thượng tá Nguyễn Xuân Lộc, Phó Chính ủy Trung đoàn.

Máy bay 8431 do Đại tá Nguyễn Trường Toán, Chính ủy Trung đoàn, làm cơ trưởng; cùng Đại tá Ngô Hồng Sơn – Phó Trung đoàn trưởng quân huấn – thực hiện nhiệm vụ lái chính, dẫn đường.

Mỗi máy bay mang theo khoảng 2,5 tấn hàng hóa, gồm các loại nhu yếu phẩm thiết yếu, được thả xuống các điểm dân cư đang bị cô lập hoàn toàn bởi nước lũ.

Mặc dù thời tiết rất xấu, gió mạnh và tầm nhìn hạn chế, các tổ bay vẫn nỗ lực hết khả năng để hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm hàng cứu trợ đến đúng địa điểm, kịp thời hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn trong vùng lũ.

Sự vào cuộc khẩn trương của lực lượng Không quân đã góp phần đưa hàng cứu trợ đến đúng nơi, đúng thời điểm, hỗ trợ kịp thời cho bà con đang gặp khó khăn.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 14h ngày 22/11, mưa lũ ở miền Trung những ngày qua khiến 72 người chết ở 6 địa phương.

Cụ thể: Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 44 (tăng 17 người so với báo cáo sáng cùng ngày), Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5.

Bên cạnh đó, hiện có 13 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2).

Về ngập lụt, theo báo cáo, Gia Lai không còn hộ gia đình bị ngập. Đắk Lắk còn phường Hòa Xuân, phường Đông Hòa, xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ đang bị ngập (trong đó nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân ngập sâu).

Khánh Hòa chỉ còn 87 hộ với 364 khẩu của xã Diên Điền và xã Hòa Trí còn ngập lụt. Lâm Đồng hiện còn 127 hộ dân bị ngập.

Về nhu cầu hỗ trợ trước mắt, tỉnh Gia Lai hiện cần hỗ trợ 2.000 tấn gạo, 3.000kg hóa chất Cloramine B, 100.000 viên Aquatabs.

Tỉnh Đắk Lắk cần hỗ trợ: 2.000 tấn lương thực; 3.000kg hóa chất Cloramine B; 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường; 1.000 túi túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng; hỗ trợ giống cây trồng (80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn giống đậu các loại…), giống vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà…) và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất.