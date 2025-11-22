+
Nghẹn lòng trong lũ dữ Gia Lai: 'Chỉ cứu được ba, còn mẹ nằm lại'
(VTC News) -
Mưa lũ cuốn sập căn nhà của gia đình anh Trần Văn Tri ở phường Quy Nhơn, Gia Lai khiến người mẹ nằm lại mãi mãi.
Nhóm phóng viên
Tin mới
21:20 22/11/2025
