Chuyến bay bị hủy đột ngột, cặp đôi phải tổ chức đám cưới qua màn hình

(VTC News) -

Đôi vợ chồng Medha Ksheerasagar và Sangama Das đều là kỹ sư phần mềm sinh sống tại thành phố Bhubaneswar, Ấn Độ. Cặp đôi có kế hoạch kết hôn vào ngày 23/11 và tổ chức buổi tiệc mừng vào ngày 3/12 tại quê nhà thành phố Hubballi, Ấn Độ.

Tuy nhiên, chuyến bay từ Bhubaneswar đến Hubballi của họ lại bị hủy bỏ. Kế hoạch ban đầu, đôi vợ chồng sẽ bay đến Hubballi vào 9h ngày 2/12. Tuy nhiên, IndiGo, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Ấn Độ, lại thông báo chuyến bay bị hoãn.

Cặp đôi phải tổ chức hôn lễ qua màn hình lớn vì chuyến bay bị hủy đột ngột.

"Chuyến bay liên tục được thông báo là bị hoãn suốt cả ngày. Mãi đến 20h, họ mới thông báo cuối cùng là hủy chuyến", ông Anil Kumar, cha của cô dâu, chia sẻ.

Lúc này, người thân từ cả hai gia đình chuẩn bị hết mọi công đoạn cho buổi tiệc. Không còn cách nào khác, Ksheerasagar và Das phải tổ chức đám cưới của mình bằng hình thức trực tuyến.

Cha cô dâu lắp đặt một màn hình lớn tại địa điểm để cặp đôi có thể giao lưu với khách mời. Cô dâu chú rể mặc trang phục cưới để cử hành hôn lễ từ xa.

Ông Kumar, cha cô dâu cho biết thêm: "Nếu hãng hàng không thông báo sớm hơn, chúng tôi có thể sắp xếp các phương án khác. Vì họ không cung cấp thông tin kịp thời nên buổi tiệc chiêu đãi đành phải tổ chức trực tuyến".

Ksheerasagar và Das không phải là những người duy nhất bị mắc kẹt sau khi các chuyến bay bị hủy đột ngột như vậy. Trong ngày 5 - 6/12, hãng hàng không IndiGo hủy hơn 1.385 chuyến bay, tạo nên cuộc khủng hoảng lớn nhất từ trước tới nay.

Ngày 6/12, hãng hàng không lên tiếng về sự gián đoạn trên mạng xã hội và đảm bảo rằng tất cả các chuyến bị hủy đều sẽ được hoàn tiền và sắp xếp chỗ ở.

IndiGo cho biết hãng gặp vô số thách thức vận hành mà không lường trước được, bao gồm cả thời tiết và sự cố công nghệ. Hãng hàng không này cũng nêu lý do là các quy tắc mới yêu cầu thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn cho phi công và phi hành đoàn đang ảnh hưởng đến việc sắp xếp lịch bay.

Hãng hàng không viết trong một tuyên bố. "Mục tiêu chính là sắp xếp lại hệ thống và lịch làm việc để số lượng chuyến bay nhiều và ngày càng ổn định hơn. Mặc dù biết rằng còn một chặng đường dài phía trước, chúng tôi cam kết xây dựng lại niềm tin của khách hàng. Chúng tôi chân thành xin lỗi khách hàng một lần nữa".

Tuy nhiên, Liên đoàn Phi công Ấn Độ lập luận rằng những quy tắc về bố trí đủ thời gian nghỉ cho phi công và phi hành đoàn được công bố gần 2 năm trước. Tất cả các hãng hàng không khác đã bố trí đủ nhân sự và phần lớn không bị ảnh hưởng.