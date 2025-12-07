Căn bệnh nguy hiểm tấn công người cao tuổi trong thời tiết giao mùa

(VTC News) -

Bà L.Q.T.T (60 tuổi, ngụ TP.HCM) nhập viện trong tình trạng ho nhiều, khó thở vào buổi tối và sáng sớm. Tại khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), bà được chẩn đoán nhiễm trùng phổi nặng.

Đây là lần đầu tiên bà Q. bị nhiễm trùng phổi, trước đây, mỗi dịp cuối năm, trời chuyển lạnh, bà cũng chỉ bị viêm họng hoặc viêm phế quản nhẹ.

Theo TS.BS Lê Thị Thu Hương, Trưởng khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, năm nay, số bệnh nhân nhập viện vì viêm phổi tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Mỗi ngày, khoa tiếp nhận khoảng 20 ca mắc mới các bệnh về đường hô hấp. Trong đó, phần lớn là các trường hợp viêm phổi ở người cao tuổi.

“Cuối năm là thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao. Đặc biệt là do ảnh hưởng của bão nên TP.HCM cũng mưa nhiều hơn mọi năm khiến bệnh lý hô hấp gia tăng. Người cao tuổi, sức đề kháng yếu, cùng với nhiều bệnh nền nên khi mắc bệnh, diễn tiến bệnh thường nặng hơn”, Bác sĩ Hương nói.

Người cao tuổi mắc viêm phổi có thể dẫn đến các biến chứng nặng. (Ảnh: BVCC)

Tại Khoa Lão, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng ghi nhận đến 70-80% bệnh nhân nhập viện là vì các vấn đề viêm phổi. Có những trường hợp bệnh nặng phải điều trị thở máy ở phòng chăm sóc đặc biệt.

ThS.BS Nguyễn Trần Tố Trân, Khoa Lão, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: “Cuối năm là thời điểm bệnh viêm phổi gia tăng, tuy nhiên, năm nay ghi nhận bệnh tăng đột biến. Nhiều trường hợp chủ quan, nhập viện trễ dẫn đến các biến chứng nặng”.

Theo bác sĩ người cao tuổi mắc bệnh viêm phổi thường có triệu chứng âm thầm, phức tạp, dễ nhầm lẫn với các bệnh khác. Tuy nhiên, từ thời điểm khởi phát, bệnh có thể diễn tiến nhanh và gây ra nhiều biến chứng nặng.

Việc điều trị cho nhóm bệnh nhân này cũng khó khăn và lâu dài hơn đối với người trẻ, vì người già thường có các bệnh mạn tính đi kèm. Người bệnh viêm phổi không được điều trị kịp thời và đúng cách có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, tổn thương nhiều cơ quan, suy giảm chức năng phổi hoặc các biến chứng nặng như xẹp phổi, tràn dịch – tràn mủ màng phổi.

Do vậy, việc phòng bệnh viêm phổi khi thời tiết thay đổi thất thường là rất quan trọng, nhằm ngăn chặn bệnh trở nặng và các biến chứng nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ dấu hiệu bất thường nào của cơ thể cũng nên được thăm khám sớm thay vì tự ý mua thuốc điều trị tại nhà. Nhiều bệnh lý giai đoạn đầu biểu hiện rất nhẹ, dễ khiến người bệnh chủ quan. Tự điều trị có thể làm che lấp triệu chứng, khiến bác sĩ khó phát hiện bệnh thực sự hoặc khiến người bệnh bỏ lỡ “thời gian vàng” để can thiệp. Nguy hiểm hơn là một số thuốc điều trị cảm cúm thông thường có thành phần gây ảnh hưởng xấu đến người có bệnh nền, làm bệnh nặng thêm.

Để phòng tránh, trong giai đoạn thời tiết lạnh, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi và người có bệnh nền, điều quan trọng nhất là giữ ấm cơ thể, hạn chế đến nơi đông người. Nếu cần thiết phải đi lại, nên đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Một trong những biện pháp hiệu quả nhất là tiêm ngừa vắc xin, hiện có nhiều loại giúp phòng các bệnh đường hô hấp, phù hợp cho người lớn tuổi và người mắc bệnh mãn tính. Tiêm phòng đầy đủ giúp giảm nguy cơ nhập viện, hạn chế tình trạng bệnh mạn tính trở nặng khi nhiễm trùng, từ đó giảm biến chứng và chi phí điều trị.

Bên cạnh đó, người dân cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, uống đủ nước, nghỉ ngơi đầy đủ và tập luyện thể thao để tăng cường sức đề kháng. Việc giữ vệ sinh đường hô hấp cũng rất quan trọng: đeo khẩu trang ở nơi công cộng, rửa tay thường xuyên và chú ý giữ ấm khi thời tiết thay đổi.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt, ho kéo dài, khó thở…người dân nên thăm khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng.