Số ca viêm đường hô hấp tăng mạnh ở TP.HCM, nhiều người phải thở máy

(VTC News) -

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), xu hướng tăng mạnh số ca viêm đường hô hấp trong ba tháng cuối năm đang lặp lại ở năm 2025; các bệnh viện trên địa bàn phải tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân.

Cụ thể, tại khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Thống Nhất, từ đầu tháng 10 đến nay số ca bệnh về đường hô hấp tăng mạnh và đang rơi vào tình trạng quá tải. Cả khoa có 50 giường bệnh nhưng phải thường xuyên tiếp nhận từ 75-80 bệnh nhân, phải kê thêm giường bệnh ngoài hành lang. Nhiều trường hợp nặng phải thở máy.

Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Thống Nhất phải kê thêm giường bệnh ngoài hành lang để điều trị bệnh hô hấp. (Ảnh: Như Thuý)

Trong số bệnh nhân nặng có bà Trần Thị Nho (71 tuổi) nhập viện cấp cứu trong tình trạng ho dai dẳng kéo dài, khó thở. Bác sĩ chẩn đoán bà viêm phổi nặng, giãn phế quản. Vì bà có nhiều bệnh nền và đã từng đột quỵ nên việc điều trị kéo dài và gặp nhiều khó khăn.

BS.CKII Ngô Thế Hoàng - Trưởng Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cho biết, số ca bệnh hô hấp tăng do nhiều nguyên nhân cộng hưởng. Thời tiết thất thường làm giảm sức đề kháng, trong khi virus cúm mùa và vi khuẩn phế cầu lưu hành mạnh, gây viêm phổi, đặc biệt ở người lớn tuổi và có bệnh nền.

Ô nhiễm không khí, khói bụi, thuốc lá khiến các bệnh mạn tính như viêm phế quản, phổi tắc nghẽn, hen phế quản nặng thêm. Bên cạnh đó, di chứng phổi và suy giảm miễn dịch sau COVID-19 cũng khiến nhiều người dễ tái nhiễm và bệnh trở nặng.

“Nhiều người còn chủ quan cho rằng đó chỉ là cảm cúm thông thường nên khi bệnh trở nặng mới nhập viện. Khi đó, người bệnh đã suy hô hấp hoặc biến chứng viêm phổi nặng, dẫn đến thời gian điều trị kéo dài”, bác sĩ Hoàng nói.

Trước tình trạng số ca bệnh gia tăng đột biến, Bệnh viện Thống Nhất bố trí thêm giường tạm, tổ chức phân luồng người bệnh theo mức độ nặng nhẹ, ưu tiên tiếp nhận và điều trị cho các trường hợp suy hô hấp. Khoa Nội hô hấp huy động thêm đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng từ các khoa khác hỗ trợ, duy trì chế độ trực 24/24 trong giai đoạn cao điểm để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh gia tăng.

Người cao tuổi và có bệnh nền dễ gặp các biến chứng nặng khi mắc bệnh hô hấp. (Ảnh: Như Thuý)

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, khoa Nội hô hấp gần đây cũng tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân hô hấp. Theo BS.CKII Hồ Quốc Khải - Phó Trưởng khoa, trong những ngày gần đây, số người đến khám và nhập viện vì các bệnh lý hô hấp tăng khoảng 20% so với các tháng trước. Các bệnh thường gặp gồm:viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, đợt cấp của bệnh phổi mạn tính như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn hay giãn phế quản…

“Việc tự ý dùng thuốc, đặc biệt là kháng sinh hoặc corticoid có thể khiến bệnh diễn tiến nặng hơn”, bác sĩ Khải cho biết.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân nên giữ ấm cơ thể khi thời tiết thay đổi, đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên và giữ vệ sinh mũi họng để phòng tránh các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Việc tiêm vaccine phòng cúm và phế cầu hằng năm, đặc biệt với người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc dùng thuốc ức chế miễn dịch, giúp giảm nguy cơ mắc và biến chứng nặng.

Người mắc bệnh mạn tính như bệnh phổi tắc nghẽn, tiểu đường hay lupus cần tuân thủ điều trị, tái khám đúng hẹn, duy trì sức khỏe ổn định, đồng thời báo bác sĩ khi xuất hiện các triệu chứng ho, sốt hoặc khó thở để được xử trí kịp thời.