Mỹ - Ukraine nhất trí về khuôn khổ các thỏa thuận an ninh và năng lực răn đe

Sau hai ngày làm việc, tuyên bố cho biết hai phái đoàn đã nhất trí về khuôn khổ các thỏa thuận an ninh và năng lực răn đe cần thiết mà Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ dẫn đến "hòa bình lâu dài" giữa Ukraine và Nga. Các quan chức Mỹ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về khuôn khổ của bất kỳ thỏa thuận an ninh nào.

Đặc phái viên Steve Witkoff (phải) và ông Jared Kushner (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky có cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ với Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner. Viết trên X sau cuộc điện đàm, ông Zelensky cho biết, cuộc điện đàm rất có ý nghĩa và Ukraine quyết tâm tiếp tục hợp tác thiện chí với Mỹ để đạt được hoà bình thật sự.

Bên cạnh đó, ông cũng tiết lộ, phía Ukraine nhất trí về các bước tiếp theo và định dạng cho các cuộc trao đổi với phía Mỹ.

Cuộc điện đàm của ông Zelensky diễn ra một ngày sau khi văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết đặc phái viên Witkoff và Jared Kushner có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với phái đoàn Ukraine trong tuần này về việc thúc đẩy con đường đáng tin cậy hướng tới một nền hòa bình lâu dài và công bằng ở Ukraine.

Phái đoàn Mỹ và Ukraine gặp nhau tại Miami để đàm phán trong các ngày 4/12, 5/12, họp lại vào ngày 6/12 để "tiếp tục thúc đẩy các cuộc thảo luận", theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Phái đoàn Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu, "tái khẳng định ưu tiên của Ukraine là đảm bảo một giải pháp bảo vệ độc lập và chủ quyền, đảm bảo an toàn cho người dân Ukraine và tạo nền tảng vững chắc cho một tương lai dân chủ thịnh vượng".

Tuyên bố cũng cho biết các đặc phái viên Mỹ đã thảo luận về cuộc gặp gần đây của họ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, cùng với các bước có thể dẫn đến việc chấm dứt xung đột.