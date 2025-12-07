Bảng giá ô tô Land Rover mới nhất tháng 12/2025

Land Rover là thương hiệu xe hơi nổi tiếng của Anh, được biết đến với những mẫu SUV sang trọng và khả năng off-road hàng đầu thế giới. Hãng luôn kết hợp thiết kế tinh tế, nội thất cao cấp cùng công nghệ hiện đại để tạo ra trải nghiệm lái đẳng cấp.

Điển hình, Land Rover Range Rover Sport 2025 xuất hiện với thiết kế mạnh mẽ hơn, giữ vững phong cách sang trọng vốn có. Các đường nét thân xe được tinh chỉnh giúp chiếc SUV trở nên sắc sảo và hiện đại. Tổng thể mang đến cảm giác thể thao nhưng vẫn đậm chất lịch lãm.

Land Rover Range Rover Sport 2025 xuất hiện với thiết kế mạnh mẽ hơn. (Ảnh: danhgiaXe.com)

Khoang nội thất Range Rover Sport 2025 tiếp tục gây ấn tượng với sự cao cấp và tinh tế trong từng chi tiết. Xe được trang bị màn hình trung tâm lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống điều khiển hiện đại. Chất liệu da, gỗ và kim loại cao cấp tạo nên không gian sang trọng bậc nhất.

Bảng giá xe ô tô hãng Land Rover mới nhất tháng 12/2025

Dỏng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) DEFENDER 110 2.0 X-Dynamic SE PHEV 6 tỷ 449 triệu 110 3.0 S 5 tỷ 679 triệu 110 3.0 X-Dynamic SE 6 tỷ 409 triệu 130 3.0 S 5 tỷ 679 triệu 130 3.0 S 6 tỷ 469 triệu 130 3.0 X-Dynamic SE 7 tỷ 179 triệu RANGE ROVER EVOQUE 1.5 S 3 tỷ 049 triệu 2.0 S 3 tỷ 399 triệu 2.0 Dynamic SE 3 tỷ 799 triệu RANGE ROVER VELAR 2.0 Dynamic SE 4 tỷ 079 triệu 2.0 Dynamic HSE 4 tỷ 579 triệu 2.0 Dynamic HSE PHEV 5 tỷ 149 triệu RANGE ROVER SPORT 3.0 Dynamic SE 7 tỷ 719 triệu 3.0 Dynamic HSE 8 tỷ 289 triệu 3.0 Autobiography 8 tỷ 649 triệu RANGE ROVER 3.0 Autobiography LWB 12 tỷ 679 triệu 3.0 Autobiography LWB 7 Chỗ 12 tỷ 739 triệu 4.4 SV LWB 27 tỷ 389 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.