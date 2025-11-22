+
Giây phút sinh tử ở rốn lũ Đắk Lắk
(VTC News) -
Vào rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk) cùng đội cứu hộ, chúng tôi chứng kiến những khoảnh khắc sinh tử giữa mênh mông biển nước.
Hồng Thắm
Tin mới
Giây phút sinh tử ở rốn lũ Đắk Lắk
17:41 22/11/2025
VTC NEWS TV
Đại tướng Phan Văn Giang thăm vùng lũ Gia Lai, chỉ đạo khắc phục thiệt hại
17:18 22/11/2025
VTC NEWS TV
Đau lòng lễ tang hai vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi khi chở con đi chạy lũ
17:15 22/11/2025
Đời sống
Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Singapore, vòng loại U17 châu Á 2026
17:14 22/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Bắt cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Đỗ Hữu Tuấn
17:13 22/11/2025
Bản tin 113
Được ví như 'Tiểu Long Nữ hiện đại', võ sư Trung Quốc bị chỉ trích vì gợi cảm
16:50 22/11/2025
Võ Thuật
Phim ‘Mưa đỏ’ tiếp tục lọt vào vòng trong của đề cử giải Oscar
16:22 22/11/2025
Phim
Thị trường quà tặng xa xỉ cuối năm: Vertu Agent Q nằm trong nhóm được quan tâm
16:21 22/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Vinhomes Star City: Nơi giá trị an cư và tích sản cùng hội tụ
16:19 22/11/2025
Bất động sản
Công nghệ hỗ trợ ứng cứu người dân vùng lũ lụt tại miền Trung
16:16 22/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Bộ đội xuyên đêm tiếp cận vùng lũ, tiếp tế cho hơn 600 dân bị cô lập
16:14 22/11/2025
Tin nóng
XSMB 22/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 22/11/2025
16:00 22/11/2025
Xổ số miền Bắc
Vietlott 22/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 22/11/2025 - Xổ số Power 6/55
16:00 22/11/2025
Xổ số
Ít nhất 68 người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên
15:55 22/11/2025
Tin nóng
Phân công nhiệm vụ Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
15:15 22/11/2025
Tin nóng
Đại tướng Phan Văn Giang: Tin tưởng Gia Lai sẽ cùng nhau đứng dậy sau mưa lũ
15:09 22/11/2025
Tin nhanh 24h
Người đàn ông uống 1,5 lít rượu mỗi ngày phải cắt toàn bộ dạ dày vì ung thư
15:07 22/11/2025
Tin tức
XSMT 22/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 22/11/2025
15:00 22/11/2025
Xổ số miền Trung
Kế hoạch 28 điểm của ông Trump: Lộ trình chấm dứt cuộc xung đột Ukraine?
14:29 22/11/2025
Tư liệu
Trào lưu tạo dáng cùng các loài động vật AI gây tranh cãi
14:25 22/11/2025
Chuyện bốn phương
Đổi mới sáng tạo như trục động lực của mô hình đô thị thông minh Việt Nam
14:10 22/11/2025
Chuyển đổi số
Ba ‘đòn bẩy vàng’ cho bất động sản cao cấp Việt Nam trong chu kỳ thăng hoa mới
14:00 22/11/2025
Dự án
XSMN 22/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 22/11/2025
14:00 22/11/2025
Xổ số miền Nam
Tấp nập thi công đường ven biển 7.000 tỷ nối TP.HCM - Lâm Đồng
14:00 22/11/2025
Đầu Tư
Tiêm kích Ấn Độ rơi khi biểu diễn: Câu hỏi lớn về độ tin cậy của chiến đấu cơ?
13:51 22/11/2025
VTC NEWS TV
Bệnh nhân 7 tuổi ung thư xương giữ được đôi chân nhờ công nghệ in 3D cá thể hóa
13:48 22/11/2025
Sức khỏe
Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, động viên bà con vùng rốn lũ Gia Lai
13:48 22/11/2025
Tin nóng
Ba kẻ tra tấn cháu gái suốt 4 giờ có thể bị khởi tố thêm nhiều tội danh
13:38 22/11/2025
Bản tin 113
Cần cơ chế để địa phương chủ động hơn trong bố trí, điều chuyển nhân sự
13:32 22/11/2025
Tin nóng
Biển nước mênh mông ở vùng rốn lũ Đắk Lắk nhìn từ trên cao
13:24 22/11/2025
Tin nhanh 24h