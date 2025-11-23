Trực thăng liên tục cất cánh, mang hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ

(VTC News) -

Sáng nay 23/11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) điều động trực thăng Mi-17 của Trung đoàn 930 thực hiện chuyến bay tiếp tế khẩn cấp cho người dân đang mắc kẹt tại nhiều khu vực bị chia cắt.

Tổ bay của Trung đoàn 930 bay vào vùng cô lập trong lũ. (Ảnh: Khắc Tâm)

Ngay từ đầu giờ sáng, tổ bay Mi-17 xuất phát từ sân bay Phù Cát mang theo khoảng 1,5 tấn hàng hóa thiết yếu. Số hàng gồm lương thực, bánh, sữa, nước uống, áo phao và các vật dụng cứu sinh được chuẩn bị theo yêu cầu cứu trợ khẩn cấp, nhằm hỗ trợ người dân tại các điểm ngập sâu, giao thông bị tê liệt.

Chuyến bay hướng vào các khu vực bị cô lập ở Tuy An Đông, Tuy An Tây và khu vực sân vận động Long Thăng của Đắk Lắk.

Đại tá Vũ Hồng Điệp, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân trực tiếp chỉ huy bay. (Ảnh: Khắc Tâm)

Sau khi hoàn thành chuyến bay đầu, 9h45 cùng ngày, máy bay Mi-17 của Trung đoàn 930 tại sân bay Phù Cát cất cánh chuyến thứ 2 cùng với 2 tấn lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm tiếp tục hỗ trợ người dân vùng lũ.

Trực thăng mang hàng hàng cứu trợ tiếp tế khẩn cấp người dân tại Đắk Lắk. (Ảnh: Khắc Tâm)

Theo ghi nhận đến thời điểm này, nhiều khu vực của hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk vẫn đang mưa lớn, nước dâng nhanh, nhiều khu dân cư bị cô lập, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 7h ngày 23/11, mưa lũ khiến 102 người chết, mất tích. Trong đó, 90 người chết (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5); 12 người mất tích (Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2).

Thiên tai cũng làm 1.154 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 80, Gia Lai 186, Đắk Lắk 9, Khánh Hòa 05, Lâm Đồng 825); 185.733 nhà bị ngập (Gia Lai 19.200, Đắk Lắk 150.000, Khánh Hòa 15.396).

Hiện Gia Lai hết ngập; Đắk Lắk còn 4 xã, phường bị ngập (Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, trong đó, nhiều khu vực thuộc Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu); Khánh Hòa còn 87 hộ/364 khẩu (xã Diên Điền và xã Hòa Trí) bị ngập; Lâm Đồng còn 127 hộ dân (xã Nam Đà 105 hộ; xã Cát Tiên 22 hộ) bị ngập.

Bên cạnh đó, 80.825 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 117.067 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 3.234.742 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.157 ha thủy sản thiệt hại.

Báo cáo nêu rõ, Quốc lộ 1 thông xe toàn tuyến; còn 12 vị trí trên các tuyến Quốc lộ bị ngập lụt sạt lở cục bộ gây ách tắc. Về đường sắt, còn cấm đường 6 đoạn Xuân Sơn Nam - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Hòa Đa, Đông Tác - Phú Hiệp, Phú Hiệp - Hảo Sơn, Hảo Sơn - Đại Lãnh, Cây Cầy - Hòa Tân.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế là 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng).