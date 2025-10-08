Trời nắng chang chang, phố trung tâm Thái Nguyên vẫn chìm trong biển nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 7/10 hoàn lưu bão số 11 gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội. Tổng lượng mưa nhiều nơi khoảng 300-400 mm, cá biệt có nơi trên 560 mm; trên sông Cầu xuất hiện lũ đặc biệt lớn (tại trạm Gia Bảy, Thái Nguyên đạt đỉnh 29,90 m lúc 3h ngày 8/10, trên mức lịch sử năm 2024); xảy ra tình trạng ngập lụt tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt là tại Thái Nguyên.