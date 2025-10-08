Trời nắng chang chang, phố trung tâm Thái Nguyên vẫn chìm trong biển nước

Trưa 8/10, dù thời tiết tại Thái Nguyên nắng to, nhiều tuyến đường và khu dân cư trung tâm tỉnh vẫn bị ngập sâu, giao thông tê liệt, hàng nghìn hộ dân bị cô lập.
Nước dâng sau đợt mưa lớn từ đêm 6/10 đến nay chưa rút, khiến khu vực đô thị biến thành biển nước giữa trời nắng chang chang.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại các tuyến đường Minh Cầu, Phan Đình Phùng, Lương Ngọc Quyến, Cách mạng Tháng Tám, Bến Tượng, ngã ba Đán, ngã tư san nền, khu vực Đại học Thái Nguyên… nước vẫn ngập sâu, nhiều đoạn không thể di chuyển.
Tại một số khu vực vốn ít bị ảnh hưởng như toà nhà Tecco Đán (phường Thịnh Đán), nước cũng tràn vào tầng một, ngập từ 50-60 cm.
Trận ngập xảy ra nhanh trong đêm 6/10 khiến nhiều hộ dân không kịp ứng phó. Khi nước dâng cao, điện bị cắt, người dân phải di chuyển lên tầng trên.
Đến trưa 8/10, nước vẫn bao quanh tứ bề, nhiều hộ chưa thể ra khỏi nhà do các tuyến đường dẫn đều bị ngập sâu.
Khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp trưa 8/10 vẫn chìm trong biển nước.
Hình ảnh ngập sâu tại nút giao đường 3 tháng 2 và đường Việt Bắc.
Hiện tại, nhiều trạm biến áp do Công ty Điện lực Thái Nguyên quản lý bị ngập, buộc phải cắt điện để đảm bảo an toàn, ảnh hưởng tới hơn 200.000 khách hàng trong toàn tỉnh.
Mất điện kéo dài khiến nhiều khu dân cư rơi vào tình trạng cô lập. Người dân phải tiết kiệm pin điện thoại để giữ liên lạc với người thân hoặc chờ hỗ trợ.
Đây là một trong những đợt ngập lớn và kéo dài nhất tại Thái Nguyên trong nhiều năm qua. Lực lượng chức năng và ngành điện lực đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng cứu, hỗ trợ người dân và khôi phục hạ tầng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 7/10 hoàn lưu bão số 11 gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội. Tổng lượng mưa nhiều nơi khoảng 300-400 mm, cá biệt có nơi trên 560 mm; trên sông Cầu xuất hiện lũ đặc biệt lớn (tại trạm Gia Bảy, Thái Nguyên đạt đỉnh 29,90 m lúc 3h ngày 8/10, trên mức lịch sử năm 2024); xảy ra tình trạng ngập lụt tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt là tại Thái Nguyên.
Thống kê sơ bộ, Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương; 5.450 căn nhà bị thiệt hại. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt.