Đóng

Cao tốc Thái Nguyên ngập nặng, người dân đi xuồng, bắt cá

(VTC News) -

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 (Matmo) khiến nút giao Tân Long, cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên ngập sâu, người dân mang đơm, vợt ra bắt cá giữa biển nước mênh mông.

Nguồn:
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới