+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Cao tốc Thái Nguyên ngập nặng, người dân đi xuồng, bắt cá
(VTC News) -
Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 (Matmo) khiến nút giao Tân Long, cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên ngập sâu, người dân mang đơm, vợt ra bắt cá giữa biển nước mênh mông.
Nguồn:
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Cao tốc Thái Nguyên ngập nặng, người dân đi xuồng, bắt cá
13:05 08/10/2025
VTC NEWS TV
Sinh viên châu Á đến Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19
13:02 08/10/2025
Thế giới
Quan chức AFC dành lời khen cho hoạt động quan trọng của VFF
12:59 08/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Thủ tướng tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
12:42 08/10/2025
Tin nóng
Hoàn lưu bão Matmo gây ngập lụt ở Thái Nguyên, đỉnh lũ vượt kỷ lục năm 2024
12:34 08/10/2025
VTC NEWS TV
Hoàn lưu bão số 11 Matmo làm 7 người chết, mất tích
12:31 08/10/2025
VTC NEWS TV
Chim hồng hoàng quý hiếm bay vào nhà dân ở Nghệ An
12:28 08/10/2025
Tin nhanh 24h
Mưa lớn gây sạt lở, cổng chào hơn 1,5 tỷ ở Đồng Văn bị đổ sập
12:20 08/10/2025
Tin nóng
Lũ lịch sử 60 năm ở Thái Nguyên, dân bắc thang lên tầng 2 chạy lụt
12:14 08/10/2025
Tin nóng
Thuyền, ca nô du lịch Chùa Hương lên đường chi viện vùng lũ
12:06 08/10/2025
Tin nóng
FIFA bổ nhiệm 3 quan chức VFF
11:59 08/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Cháy cửa hàng quần áo trong đêm, một người tử vong
11:55 08/10/2025
Phòng chống cháy nổ
Xem ảnh khiêu dâm trẻ em, quan chức bóng đá Nhật Bản lĩnh án tù
11:54 08/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Tình hình đáng lo của hoa hậu Yến Nhi sau ồn ào 'vạ miệng'
11:52 08/10/2025
Hoa hậu
Nút giao cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên ngập sâu, người dân mang nơm bắt cá
11:46 08/10/2025
Tin nóng
Bitcoin lập kỷ lục, vàng vượt đỉnh mọi thời đại
11:33 08/10/2025
VTC NEWS TV
Chán ăn nhưng không đi khám, khi đến bệnh viện thì bác sỹ bảo 'quá muộn'
11:30 08/10/2025
Chuyện bốn phương
Trẻ mắc tay chân miệng TP.HCM tăng cao, bác sĩ khuyến cáo gì?
11:19 08/10/2025
Tin tức
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
11:15 08/10/2025
Tin nóng
Nền tảng phim siêu ngắn 'hốt bạc' từ người dùng điện thoại
11:12 08/10/2025
Khám phá
Từ Canada về Việt Nam chữa ung thư
11:12 08/10/2025
Tin tức
Cận cảnh vị trí dự kiến làm Metro nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển
11:12 08/10/2025
Đầu Tư
Ông Putin tuyên bố Nga kiểm soát 5.000 km² lãnh thổ Ukraine trong năm nay
11:08 08/10/2025
Thời sự quốc tế
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, 8 thôn ngập nặng, nghìn người sơ tán khẩn cấp
11:00 08/10/2025
Tin nóng
Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ
10:57 08/10/2025
Tin nóng
Toàn cảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII
10:51 08/10/2025
Chính trị
Ngày mai, giá xăng tăng hay giảm?
10:50 08/10/2025
Thị trường
Phẫn nộ tài xế phóng nhanh trong mưa ngập, suýt cán trúng người đi bộ
10:45 08/10/2025
Reels
Hamas tuyên bố sẵn sàng đạt thỏa thuận về Gaza
10:43 08/10/2025
Thời sự quốc tế
Trung ương thống nhất nhiều nội dung 'xương sống' liên quan thành công Đại hội XIV của Đảng
10:15 08/10/2025
Chính trị