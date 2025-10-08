Lũ lịch sử 60 năm ở Thái Nguyên, dân bắc thang lên tầng 2 chạy lụt

Video: Trắng đêm cứu hộ người dân Thái Nguyên mắc kẹt trong trận lũ lịch sử
Mưa lớn kỷ lục từ đêm 6/10 gây ngập lụt hơn 40 xã, phường ở Thái Nguyên. Lúc 3h ngày 8/10, lũ trên sông Cầu tại trạm đo Gia Bẩy đạt đỉnh lúc ở mức 29,9m, trên mực nước lũ lịch sử năm 2024 (28,81m) 1,09m.
Nhiều khu vực trung tâm TP Thái Nguyên cũ chưa bao giờ bị ngập nay cũng ngập sâu như khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường tròn trung tâm TP Thái Nguyên cũ... Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến sáng nay, các phường Gia Sàng, Quang Vinh, Túc Duyên… vẫn ngập nặng, giao thông tê liệt.
Hai ngày sau khi xảy ra trận mưa lớn, nước vẫn chưa có dấu hiệu rút.
Nước ngập lút tầng 1, người dân phải bắc thang lên tầng 2, tầng 3 tránh lụt.
Hàng trăm hộ dân phải sơ tán người và di chuyển đồ đạc lên tầng trên.
Một số khu vực thấp trũng bị cô lập hoàn toàn, lực lượng chức năng và người dân phải dùng thuyền và cano tiếp cận, hỗ trợ.
Anh Nguyễn Văn Nguyên, sống tại đường Lưu Nhân Chính, phường Gia Sàng cho biết, nước bắt đầu tràn vào nhà từ sáng 7/10 và lên rất nhanh. “Đến nửa đêm thì tầng một ngập gần hết, chỉ còn khoảng 20cm là tới bậc cầu thang. Gia đình tôi phải thức trắng đêm kê đồ, đưa con nhỏ sang nhà người quen. Sáng nay, nước vẫn chưa rút, điện bị cắt nên sinh hoạt rất khó khăn”, anh Nguyên nói.
Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Liên, đứng trước quầy hàng ngập hơn nửa mét, ngao ngán nói: “Từ khi tôi buôn bán đến giờ chưa khi nào thấy nước dâng nhanh thế. Hàng hóa ướt hết, xe máy cũng hỏng, đồ đạc trong nhà không còn dùng được nữa”.
Tại phường Gia Sàng, người dân cho biết suốt hơn 60 năm qua chưa từng chứng kiến trận lũ nào dữ dội đến vậy. Đến trưa 8/10, dù trời đã ngớt mưa, nước vẫn chưa rút đáng kể.
Lực lượng cứu hộ, công an, dân quân tự vệ đã được huy động túc trực 24/24 để hỗ trợ sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm, đồng thời phối hợp cùng ngành điện lực cắt điện tạm thời nhằm đảm bảo an toàn.
Theo Đài Khí tượng thủy văn quốc gia, mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bẩy đang ở mức cao hơn báo động 3, tiếp tục duy trì trong thời gian dài. Các khu vực hạ lưu như Quang Vinh, Gia Sàng, Túc Duyên được cảnh báo nguy cơ ngập sâu, độ rút nước chậm chỉ khoảng 5-10 cm mỗi giờ. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khu vực trũng thấp, ven sông Cầu cần theo dõi sát thông tin cảnh báo, sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.