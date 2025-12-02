Triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh trên Telegram

Ngày 2/12, theo tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một điểm sản xuất ma túy Tobaco hoạt động ngay trong khu trọ, bắt giữ Nguyễn Viết Anh Dũng (SN 2000, trú tại xã Thiên Cầm) và Lê Thị Mạo (SN 1999, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh). Hai đối tượng bị khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm trên ứng dụng Telegram có dấu hiệu giao dịch ma túy dạng cỏ tẩm ướp (Tobaco) với số lượng lớn, hoạt động tinh vi và liên tục thay đổi tài khoản. Từ nguồn tin trinh sát, chuyên án được xác lập nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Cơ quan điều tra bắt giữ đối tượng cùng tang vật. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Quá trình điều tra cho thấy Dũng và Mạo là hai mắt xích cầm đầu. Cả hai thuê phòng trọ tại ngõ 2 đường Nam Ngạn (phường Thành Sen), sống chung như vợ chồng và biến nơi này thành “xưởng” pha chế, tẩm ướp và đóng gói ma túy Tobaco. Dũng trực tiếp đặt mua dung dịch ma túy và thảo mộc khô qua Telegram, sau đó tự pha trộn, sấy và tẩm ướp để tạo thành sản phẩm ma túy. Mạo phụ trách đóng gói, xử lý đơn hàng và giao dịch với khách.

Chiều 19/11, lực lượng trinh sát bất ngờ chặn bắt Dũng và Mạo khi cả hai đang mang theo 3 gói ma túy Tobaco để giao cho khách. Khám xét khẩn cấp nơi ở, công an thu giữ khoảng 1 kg ma túy thành phẩm, 9 kg thảo mộc khô, 11 chai dung dịch 5 lít dùng để tẩm ướp cùng nhiều tang vật khác phục vụ sản xuất.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai đã bán ma túy Tobaco cho nhiều đầu mối tại Nghệ An, Ninh Bình, Hải Phòng, Đắk Lắk, Cà Mau… phục vụ nhu cầu của các nhóm thanh thiếu niên. Đối tượng này từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo lực lượng chức năng, ma túy Tobaco hiện đang lan rộng do giá rẻ, dễ ngụy trang dưới vỏ bọc thuốc lào và có tác động mạnh đến tâm lý người sử dụng, đặc biệt là học sinh. Việc triệt phá “xưởng” của Dũng và Mạo giúp chặn đứng nguy cơ loại ma túy nguy hiểm này tiếp tục thâm nhập sâu vào cộng đồng.