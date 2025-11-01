Truy nã nóng 'ông trùm' ma túy Nghiêm Tiến Dũng đang bỏ trốn

(VTC News) -

Theo kết quả điều tra, từ năm 2021, Nghiêm Tiến Dũng đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Hà Nội. Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 14/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nghiêm Tiến Dũng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Quyết định truy nã Nghiêm Tiến Dũng.

Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 31/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Nghiêm Tiến Dũng để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân, nếu phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng Nghiêm Tiến Dũng, hãy báo ngay cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội theo số điện thoại 0936.313.558, hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.