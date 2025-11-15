Đóng

Vạch trần chiêu trò thuê người nghiện làm công nhân, 'trả lương' bằng ma túy

(VTC News) -

Để giữ chân nhóm lao động nghiện ma túy, một chủ thầu ở Ninh Bình đã mua ma túy, chia thành gói và phát cho công nhân 3 lần mỗi ngày.

Hồng Thắm
