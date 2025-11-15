+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Vạch trần chiêu trò thuê người nghiện làm công nhân, 'trả lương' bằng ma túy
(VTC News) -
Để giữ chân nhóm lao động nghiện ma túy, một chủ thầu ở Ninh Bình đã mua ma túy, chia thành gói và phát cho công nhân 3 lần mỗi ngày.
Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ 'luộc' 10 tỷ đồng của nạn nhân ra sao?
18:11 15/11/2025
VTC NEWS TV
Thuê người nghiện làm công nhân, bán ma túy rồi trừ vào lương
18:07 15/11/2025
Reels
Vạch trần chiêu trò thuê người nghiện làm công nhân, 'trả lương' bằng ma túy
18:07 15/11/2025
VTC NEWS TV
Thiệt hại khổng lồ trong đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử Mỹ
18:02 15/11/2025
Tư liệu
Thu nhập của lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản trong quý III/2025 ra sao?
17:48 15/11/2025
Đầu Tư
Kết thúc vòng đàm phán lần thứ 5 Hiệp định thương mại đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ
17:44 15/11/2025
Thị trường
Gần 800 người mặc cổ phục diễu hành trên phố đi bộ Hồ Gươm
17:39 15/11/2025
Đời sống
'Nữ quái' nhận làm hồ sơ chuyển nhượng rồi chiếm đoạt hàng loạt lô đất
17:17 15/11/2025
Bản tin 113
Diễn biến mới vụ nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong vì tai nạn giao thông
17:09 15/11/2025
Bản tin 113
Lịch thi đấu Panda Cup 2025: U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan
16:43 15/11/2025
Lịch bóng đá
Bảng xếp hạng giải Panda Cup 2025: U22 Việt Nam đứng trên Trung Quốc
16:43 15/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Phát hiện hài cốt dưới ao ở Hải Phòng: Công an thông báo tìm tung tích nạn nhân
16:42 15/11/2025
Tin nóng
U22 Việt Nam thua đáng tiếc trước U22 Uzbekistan
16:40 15/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Khu du lịch núi Bà Đen ưu đãi đặc biệt nhằm tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam
16:35 15/11/2025
Đời sống
Sản phẩm xanh 'phủ' Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025
16:32 15/11/2025
Kinh tế xanh
Triển khai dự án ngăn ngừa 2.000 tấn rác thải nhựa để cải thiện sinh cảnh biển
16:29 15/11/2025
Chuyển đổi xanh
Hòa lưới thành công tổ máy số 2 Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng
16:27 15/11/2025
Đầu Tư
I-Resort - Viên ngọc xanh trong bức tranh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa
16:23 15/11/2025
Trẻ
Tương lai 'cực kỳ nguy hiểm' khi Trái đất sắp vượt quá ngưỡng nhiệt độ giới hạn
16:10 15/11/2025
Tư liệu
XSMB 15/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 15/11/2025
16:00 15/11/2025
Xổ số miền Bắc
Cuộc sống làm mẹ bỉm sữa ở tuổi 46 của 'đả nữ' Ngô Thanh Vân
15:39 15/11/2025
Sao Việt
Ông Trump tính kiện BBC đòi bồi thường 5 tỷ USD
15:29 15/11/2025
Thời sự quốc tế
Lãnh đạo trong kỷ nguyên AI: Đặt con người làm trung tâm của đổi mới
15:26 15/11/2025
Tư liệu
Bắt giữ 4 người trong đường dây làm giả chứng thư thẩm định giá
15:24 15/11/2025
Bản tin 113
Quế Ngọc Hải chia tay CLB Thanh Hóa
15:14 15/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Thường trực Chính phủ cho ý kiến về quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
15:12 15/11/2025
Tin nóng
Đưa chó nghiệp vụ vào khu vực sạt lở nghi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng
15:11 15/11/2025
Tin nóng
Sông Tô Lịch nhìn từ trên cao trước khi 'lột xác' thành công viên xanh
15:10 15/11/2025
Tin nóng
Mỹ viện trợ nửa triệu USD cho Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ
15:04 15/11/2025
Thời sự quốc tế
Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 15/11/2025 - XSDNA 15/11
15:00 15/11/2025
Xổ số miền Trung