Triển lãm thành tựu đất nước: 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(VTC News) -

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ngày 28/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội), triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đã chính thức khai mạc.

Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, phản chiếu sinh động chặng đường vẻ vang của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời gửi gắm khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Biểu tượng của trí tuệ Việt Nam

Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia – công trình điểm nhấn mới của Thủ đô, chỉ sau 10 tháng thi công “thần tốc, táo bạo”, minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, sự sáng tạo và quyết tâm của toàn xã hội. Với diện tích 90ha, gần 260.000m² trưng bày, trung tâm nằm trong nhóm 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới, sẵn sàng cho những sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Công trình mang dáng dấp rùa vàng không chỉ tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam, mà còn thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Việc khánh thành công trình và khai mạc triển lãm ngay trong dịp kỷ niệm trọng đại này có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử sâu sắc.

Triển lãm thành tựu đất nước quy mô lớn nhất lịch sử.

Còn Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, triển lãm chính là sự kết tinh của ý chí, trí tuệ, công sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, là minh chứng cho tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, có thể khái quát sự kiện bằng 36 chữ: “Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt – Thi công thần tốc, táo bạo – Hợp tác công tư hiệu quả – Kiến trúc, cảnh quan độc đáo – Công nghệ, quản lý hiện đại – Quy mô lớn, chất lượng cao”.

Với hơn 230 gian trưng bày của 28 bộ, ngành, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, triển lãm giới thiệu thành tựu trên 180 ngành, nghề: Công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng, đối ngoại… Các gian trưng bày được thiết kế khoa học, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại như thực tế ảo, mô hình 3D, trình chiếu đa phương tiện, giúp người xem tương tác, trải nghiệm trực quan.

Kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai

Không chỉ khái quát chặng đường phát triển, triển lãm còn tái hiện chiều sâu văn hóa, bản sắc của 54 dân tộc, qua các sản phẩm làng nghề truyền thống, đặc sản vùng miền, không gian nghệ thuật dân gian. Đây là sự khẳng định rõ nét về sự thống nhất trong đa dạng, về cội nguồn văn hóa bền chặt nuôi dưỡng sức sống dân tộc.

Nhân dân tham quan triển lãm trong những ngày đầu mở cửa.

Đặc biệt, triển lãm có nhiều điểm nhấn độc đáo để lại dấu ấn mạnh mẽ như: Không gian “Việt Nam – Hành trình đến kỷ nguyên mới” trong Nhà triển lãm Kim Quy; khu ngoài trời với chủ đề “Hội nhập và phát triển”; hay không gian Hà Nội với chủ đề “Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025” – nơi công chúng vừa thưởng thức cốm làng Vòng, trà sen Bách Diệp, vừa trải nghiệm thư pháp, tò he, vừa chiêm ngưỡng biểu trưng của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Trong những ngày diễn ra triển lãm, còn có chuỗi sự kiện song hành như diễn đàn, hội thảo, các chương trình nghệ thuật do nhiều bộ, ngành, địa phương chủ trì, đã biến triển lãm thành một lễ hội lớn của tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Đối với người dân, triển lãm là dịp được “sống” cùng lịch sử, được chạm tay vào những thành tựu của đất nước.

Anh Đỗ Đình Hoàn (Hà Nội) xúc động chia sẻ: “Không gian quá hoành tráng, khiến tôi vô cùng tự hào. Tôi mong triển lãm như thế này sẽ được tổ chức nhiều hơn để nhân dân có cơ hội hiểu rõ hơn về đất nước mình”.

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” không chỉ là bản tổng kết bằng hình ảnh và hiện vật về chặng đường 80 năm qua, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về khát vọng tương lai. Sự kiện khẳng định Việt Nam kiên định con đường độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, đồng thời thể hiện quyết tâm hội nhập quốc tế, đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Trong không khí tưng bừng của kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, triển lãm trở thành “cột mốc tinh thần” khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin, tiếp thêm động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Từ nền tảng thành tựu hôm nay, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng một đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.