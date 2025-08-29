Chiêm ngưỡng 'trái tim' Airbus A350 của Vietnam Airlines tại Triển lãm A80

(VTC News) -

Tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, gian trưng bày “Khát vọng bầu trời” của Vietnam Airlines mang đến điểm nhấn đặc biệt: Động cơ Rolls-Royce Trent XWB – “trái tim” của dòng máy bay thân rộng Airbus A350.

Trent XWB là một trong những động cơ máy bay có hiệu quả nhất thế giới. Đây cũng là loại động cơ hiện đại nhất đang lắp đặt trên đội bay Airbus A350 của Vietnam Airlines. Động cơ trưng bày tại triển lãm là động cơ hoàn toàn có thể sử dụng được, với đầy đủ các linh kiện chi tiết, bao gồm 22 lá Fan blades – mỗi lá trị giá hơn 1 triệu USD. Trọng lượng của động cơ lên tới hơn 9 tấn, thể hiện sự hoành tráng và sức mạnh của công nghệ hàng không hiện đại.

Động cơ Rolls-Royce Trent XWB – “trái tim” của Airbus A350 lần đầu được trưng bày tại Triển lãm A80. (Ảnh: VNA)

Động cơ này có lực đẩy tối đa 84.200 lbf (pound lực) được coi là đông cơ có lực đẩy mạnh nhất thế giới vào thời điểm ra mắt (2015), tiết kiệm nhiên liệu tới 25% so với thế hệ trước và đã tích lũy hơn 10 triệu giờ bay an toàn. Không chỉ giảm đáng kể khí thải và tiếng ồn, Trent XWB còn đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc tế mới nhất. Hiện Vietnam Airlines đang khai thác 35 động cơ Trent XWB, trong khi trên toàn thế giới có hơn 1.250 động cơ cùng loại đang hoạt động.

Trent XWB nổi bật với lực đẩy tối đa 84.000 pound-force và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tới 25% so với thế hệ trước. (Ảnh: VNA)

Nhờ khả năng bay xa vượt trội, Trent XWB có thể kết nối hầu hết các thành phố lớn trên toàn cầu và hiện đang thực hiện tuyến bay thương mại dài nhất thế giới. Đây chính là minh chứng cho tính linh hoạt và độ tin cậy hàng đầu trong ngành hàng không.

Với tầm bay xa vượt trội, Trent XWB hiện đang phục vụ tuyến bay thương mại dài nhất thế giới. (Ảnh: VNA)

Với hiệu suất đột phá, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và độ tin cậy cao, Trent XWB trở thành động cơ thân rộng được đưa vào sử dụng sớm nhất và cũng là mẫu bán chạy nhất từ trước đến nay. Cặp đôi Airbus A350 – Trent XWB được ví như sự kết hợp hoàn hảo, mang đến mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải CO₂ thấp hơn 25%, mở ra tương lai bền vững cho ngành hàng không.

Công nghệ Trent XWB giúp giảm đáng kể khí thải và tiếng ồn, hướng đến mục tiêu hàng không xanh. (Ảnh: VNA)

Để mang động cơ Rolls-Royce Trent XWB đến gần công chúng tại triển lãm A80, Vietnam Airlines đã huy động một đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong mọi khâu từ chuẩn bị, đóng gói đến bảo quản và vận chuyển.

Vietnam Airlines huy động kỹ sư và kỹ thuật viên chuyên môn cao để vận chuyển, lắp đặt động cơ theo chuẩn quốc tế. (Ảnh: VNA)

Anh Lưu Minh Đức, kỹ sư của Công ty Kỹ thuật máy bay Vietnam Airlines (VAECO) cho biết: “Việc vận chuyển động cơ nặng hơn 9 tấn không hề đơn giản. Vietnam Airlines đã sử dụng xe cẩu chuyên dụng tải trọng lớn để di chuyển, trong khi các chuyên gia hàng đầu của VAECO theo sát và chỉ đạo cẩn trọng từng chi tiết. Động cơ được bọc kỹ bằng bạt, bên trong đặt khoảng 130 kg hạt hút ẩm và được đóng seal kín, nhằm duy trì trạng thái hoàn hảo nhất và bảo vệ tuyệt đối trong suốt quá trình vận chuyển”.

Vietnam Airlines triển khai quy trình đóng gói, bảo quản và vận chuyển động cơ Trent XWB theo tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt hành trình. (Ảnh: VNA)

“Tại triển lãm, động cơ được đặt trong phòng riêng biệt, nơi hệ thống điều hòa và máy hút ẩm hoạt động liên tục 24/24. Sàn phòng được bọc kỹ lưỡng để tránh nước tràn vào, đồng thời bốn tấm thép dày 2 cm được đặt dưới động cơ nhằm ngăn tình trạng lún, đảm bảo môi trường bảo quản lý tưởng. Mỗi chi tiết, từ vận chuyển đến trưng bày, đều được chăm chút tỉ mỉ để công chúng có thể chiêm ngưỡng “trái tim” của Airbus A350 trong điều kiện hoàn hảo nhất”, anh Đức nói.

Việc trưng bày động cơ tại Triển lãm A80 khẳng định năng lực kỹ thuật hàng không của Vietnam Airlines và VAECO. (Ảnh: VNA)

Việc trưng bày động cơ Trent XWB không chỉ là cơ hội để Vietnam Airlines giới thiệu công nghệ động cơ hàng đầu thế giới, mà còn là minh chứng cho năng lực vận hành, bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp của Công ty Kỹ thuật máy bay Vietnam Airlines (VAECO).

Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế của Vietnam Airlines là hãng hàng không uy tín trong khu vực, đồng thời quảng bá hình ảnh kỹ thuật hàng không Việt Nam và thương hiệu VAECO tới bạn bè, đối tác quốc tế.